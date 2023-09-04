https://ria.ru/20230904/benzin-1894085200.html

Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд

Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд - РИА Новости, 04.09.2023

Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд

Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй торговый день подряд обновляет рекорд, превысив 68... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T14:39

2023-09-04T14:39

2023-09-04T14:39

россия

аи-95

аи-92

спбмтсб

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй торговый день подряд обновляет рекорд, превысив 68 тысяч рублей за тонну, цена бензина Аи-95 также продолжает рекордный рост, поднявшись выше 75 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные СПбМТСБ. Летнее дизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России подорожало в понедельник на 0,41%, до 68 278 рублей за тонну. За август его цена выросла на 18,5% - еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну. В то же время стоимость марки бензина Аи-95 продолжает рекордный рост, за торговый день она подорожала на 0,35%, до 75 030 рублей за тонну. Цена на бензин марки Аи-92 выросла на 0,28%, до 64 814 рублей за тонну, и уже почти приблизилась к рекордным значениям. В июле его стоимость максимально росла до 64 879 рублей за тонну. Стоимость мазута за понедельник выросла на 0,82%, до 34 188 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 4,24%, до 30 647 рублей. Авиакеросин подешевел на 4,55%, до 65 894 рублей за тонну. В России принят закон о "донастройке" топливного демпфера - механизма, созданного для сдерживания цен на топливо. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50% сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как за бензин, так и за дизельное топливо, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат нефтяным компаниям повлечет за собой дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.

https://ria.ru/20230724/benzin-1886051131.html

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россия, аи-95, аи-92, спбмтсб