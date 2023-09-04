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В Минобороны Белоруссии заявили, что Польша сознательно нарушает ДОВСЕ - РИА Новости, 04.09.2023
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15:34 04.09.2023 (обновлено: 15:36 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/belorussiya-1894105296.html
В Минобороны Белоруссии заявили, что Польша сознательно нарушает ДОВСЕ
В Минобороны Белоруссии заявили, что Польша сознательно нарушает ДОВСЕ - РИА Новости, 04.09.2023
В Минобороны Белоруссии заявили, что Польша сознательно нарушает ДОВСЕ
Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко написал в своем аккаунте в соцсети Х... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:34
2023-09-04T15:36
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МИНСК, 4 сен – РИА Новости. Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко написал в своем аккаунте в соцсети Х (бывшей Twitter), что Польша сознательно нарушает Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в отношении Минска. "Польша сознательно нарушает ДОВСЕ в отношении Беларуси, не представляет информацию о своих военных силах и игнорирует предложения по возобновлению диалога в области контроля над вооружениями, обвиняя при этом белорусскую сторону в дестабилизации обстановки в регионе", - заявил он.Ревенко подчеркнул, что минобороны Польши продолжает поставку ударных вооружений - танков, боевых бронированных машин, систем артиллерии, боевых самолетов и ударных вертолетов. "Нет уверенности, что их общая численность не будет превышать уровни, установленные Будапештским соглашением (о максимальных уровнях обычных вооружений и техники шести участников Варшавского договора – ред.)", - добавил он. Ранее Ревенко отмечал, что увеличение численности армии Польши до 300 тысяч человек станет нарушением итогового акта переговоров о численности личного состава обычных вооруженных сил в Европе. Минобороны Польши до этого заявило, что планирует расширить численность армии до 300 тысяч человек и довести количество дивизий до шести. Укрепление восточного фланга называлось в качестве приоритета.
https://ria.ru/20230902/polsha-1893810832.html
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в мире, польша, белоруссия, минск, twitter, довсе
В мире, Польша, Белоруссия, Минск, Twitter, ДОВСЕ
В Минобороны Белоруссии заявили, что Польша сознательно нарушает ДОВСЕ

Помощник министра обороны Белоруссии Ревенко обвинил Польшу в нарушении ДОВСЕ

© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKIВоенный автомобиль на польско-белорусской границе
Военный автомобиль на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI
Военный автомобиль на польско-белорусской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 сен – РИА Новости. Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко написал в своем аккаунте в соцсети Х (бывшей Twitter), что Польша сознательно нарушает Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в отношении Минска.
"Польша сознательно нарушает ДОВСЕ в отношении Беларуси, не представляет информацию о своих военных силах и игнорирует предложения по возобновлению диалога в области контроля над вооружениями, обвиняя при этом белорусскую сторону в дестабилизации обстановки в регионе", - заявил он.
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Ревенко подчеркнул, что минобороны Польши продолжает поставку ударных вооружений - танков, боевых бронированных машин, систем артиллерии, боевых самолетов и ударных вертолетов. "Нет уверенности, что их общая численность не будет превышать уровни, установленные Будапештским соглашением (о максимальных уровнях обычных вооружений и техники шести участников Варшавского договора – ред.)", - добавил он.
Ранее Ревенко отмечал, что увеличение численности армии Польши до 300 тысяч человек станет нарушением итогового акта переговоров о численности личного состава обычных вооруженных сил в Европе. Минобороны Польши до этого заявило, что планирует расширить численность армии до 300 тысяч человек и довести количество дивизий до шести. Укрепление восточного фланга называлось в качестве приоритета.
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