https://ria.ru/20230904/belorussiya-1894105296.html

В Минобороны Белоруссии заявили, что Польша сознательно нарушает ДОВСЕ

В Минобороны Белоруссии заявили, что Польша сознательно нарушает ДОВСЕ - РИА Новости, 04.09.2023

В Минобороны Белоруссии заявили, что Польша сознательно нарушает ДОВСЕ

Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко написал в своем аккаунте в соцсети Х... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T15:34

2023-09-04T15:34

2023-09-04T15:36

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МИНСК, 4 сен – РИА Новости. Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко написал в своем аккаунте в соцсети Х (бывшей Twitter), что Польша сознательно нарушает Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в отношении Минска. "Польша сознательно нарушает ДОВСЕ в отношении Беларуси, не представляет информацию о своих военных силах и игнорирует предложения по возобновлению диалога в области контроля над вооружениями, обвиняя при этом белорусскую сторону в дестабилизации обстановки в регионе", - заявил он.Ревенко подчеркнул, что минобороны Польши продолжает поставку ударных вооружений - танков, боевых бронированных машин, систем артиллерии, боевых самолетов и ударных вертолетов. "Нет уверенности, что их общая численность не будет превышать уровни, установленные Будапештским соглашением (о максимальных уровнях обычных вооружений и техники шести участников Варшавского договора – ред.)", - добавил он. Ранее Ревенко отмечал, что увеличение численности армии Польши до 300 тысяч человек станет нарушением итогового акта переговоров о численности личного состава обычных вооруженных сил в Европе. Минобороны Польши до этого заявило, что планирует расширить численность армии до 300 тысяч человек и довести количество дивизий до шести. Укрепление восточного фланга называлось в качестве приоритета.

https://ria.ru/20230902/polsha-1893810832.html

https://ria.ru/20230904/elektrichestvo-1894099369.html

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в мире, польша, белоруссия, минск, twitter, довсе