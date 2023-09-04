Рейтинг@Mail.ru
Магазины нижнего белья Women'secret возобновили работу в России - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:11 04.09.2023 (обновлено: 10:14 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/bele-1894000128.html
Магазины нижнего белья Women'secret возобновили работу в России
Магазины нижнего белья Women'secret возобновили работу в России - РИА Новости, 04.09.2023
Магазины нижнего белья Women'secret возобновили работу в России
Магазины нижнего белья и одежды Women'secret, закрывшиеся в России в прошлом году, возобновили работу в стране по франшизе с помощью белорусских партнеров,... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T07:11
2023-09-04T10:14
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894018523_0:0:3338:1879_1920x0_80_0_0_7ae3fc2200fc8aa08171dbdf96b74a09.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Магазины нижнего белья и одежды Women'secret, закрывшиеся в России в прошлом году, возобновили работу в стране по франшизе с помощью белорусских партнеров, увеличив при этом цены на свой ассортимент, убедился корреспондент РИА Новости. Так, согласно данным "Яндекс Карт", магазины открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, в других же городах они отмечены как "временно не работающие". При этом в контактах указана белорусская группа компаний Fashion House, которая, согласно информации на ее сайте, является крупнейшим fashion-ритейлером Белоруссии. "Группа ... заключает франчайзинговые и эксклюзивные договоры с известными брендами, открывает магазины в наиболее коммерчески выгодных помещениях и эффективно управляет ритейл-бизнесом. За 26 лет своей работы мы построили прочные отношения с более чем 100 мировыми брендами", - также говорится в описании. Однако сайт самого бренда в России по-прежнему не работает, там размещено объявление о "временной приостановке работы" с 6 марта 2022 года. "Мы теперь франшиза. ... Сайта вообще не будет, может быть, когда-нибудь наши белорусские коллеги что-то придумают, но сейчас пока без сайта работаем, просто розница", - рассказал РИА Новости один из сотрудников магазина. По его словам, ассортимент в сети в целом остался тот же, однако на смену коллекциям, требующим лицензий, например, с Микки Маусом, приходят более классические модели. Кроме того, выросли и цены, это подтвердил и собеседник агентства, отметив, что скидки и акции все же сохранились. "У нас на трусики осталась (акция - ред.), но они теперь не 799 рублей, а по 999, на отдельные позиции у нас "3 по цене 2", и распродажа сейчас идет", - заявил он. В апреле источник на рынке недвижимости рассказывал РИА Новости, что магазины этого бренда вновь откроются в стране, но уже с новыми партнерами, оставив название и вывески. Магазины Women'secret закрылись в России в марте 2022 года, когда испанская компания Tendam, развивающая этот бренд, заявила об уходе с российского рынка.
https://ria.ru/20230901/zarina-1893653622.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894018523_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_afbe9280d96bfb349a03bfa7dea0c78c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
Магазины нижнего белья Women'secret возобновили работу в России

Магазины белья Women'secret возобновили работу в России по белорусской франшизе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМагазин Women'secret в торговом центре в Москве
Магазин Women'secret в торговом центре в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Магазин Women'secret в торговом центре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Магазины нижнего белья и одежды Women'secret, закрывшиеся в России в прошлом году, возобновили работу в стране по франшизе с помощью белорусских партнеров, увеличив при этом цены на свой ассортимент, убедился корреспондент РИА Новости.
Так, согласно данным "Яндекс Карт", магазины открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, в других же городах они отмечены как "временно не работающие". При этом в контактах указана белорусская группа компаний Fashion House, которая, согласно информации на ее сайте, является крупнейшим fashion-ритейлером Белоруссии. "Группа ... заключает франчайзинговые и эксклюзивные договоры с известными брендами, открывает магазины в наиболее коммерчески выгодных помещениях и эффективно управляет ритейл-бизнесом. За 26 лет своей работы мы построили прочные отношения с более чем 100 мировыми брендами", - также говорится в описании.
Однако сайт самого бренда в России по-прежнему не работает, там размещено объявление о "временной приостановке работы" с 6 марта 2022 года. "Мы теперь франшиза. ... Сайта вообще не будет, может быть, когда-нибудь наши белорусские коллеги что-то придумают, но сейчас пока без сайта работаем, просто розница", - рассказал РИА Новости один из сотрудников магазина.
По его словам, ассортимент в сети в целом остался тот же, однако на смену коллекциям, требующим лицензий, например, с Микки Маусом, приходят более классические модели. Кроме того, выросли и цены, это подтвердил и собеседник агентства, отметив, что скидки и акции все же сохранились. "У нас на трусики осталась (акция - ред.), но они теперь не 799 рублей, а по 999, на отдельные позиции у нас "3 по цене 2", и распродажа сейчас идет", - заявил он.
В апреле источник на рынке недвижимости рассказывал РИА Новости, что магазины этого бренда вновь откроются в стране, но уже с новыми партнерами, оставив название и вывески.
Магазины Women'secret закрылись в России в марте 2022 года, когда испанская компания Tendam, развивающая этот бренд, заявила об уходе с российского рынка.
Магазин Zarina - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Владелец бренда Zarina зарегистрировал новый товарный знак
1 сентября, 13:57
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала