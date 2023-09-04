СМИ: США обеспокоены попытками граждан КНР проникнуть на американские базы
WSJ: граждане КНР за последние годы более ста раз посещали секретные объекты США
© AP Photo / Ted S. WarrenАмериканская военная база
© AP Photo / Ted S. Warren
Американская военная база. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Власти США зафиксировали более 100 инцидентов, связанных с попытками граждан КНР проникнуть на американские военные базы и другие секретные объекты, пишет издание Wall Street Journal.
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"Граждане Китая, иногда выдавая себя за туристов, за последние годы посещали военные базы и другие секретные объекты в США более 100 раз", - сообщило издание со ссылкой на американских чиновников, описавших упомянутые инциденты в качестве потенциальной угрозы шпионажа.
Согласно статье, ряд силовых ведомств страны, включая минобороны и ФБР, в прошлом году провели специальное расследование в попытках ограничить посещение "незваными гостями" американских объектов тем или иным образом. В качестве примера приводятся граждане КНР, пересекшие границу ракетного полигона США в Нью-Мексико и плавающие возле ракетной площадки правительства аквалангисты во Флориде.
Как отметили американские официальные лица, произошедшие проникновения могли быть осуществлены с целью проверки методов обеспечения безопасности на военных базах США и других федеральных объектах. Чаще всего на их территорию попадают граждане Китая, которых принуждают к шпионажу власти в Пекине, утверждают чиновники.
Нередко инциденты происходят в сельской местности, добавили они. Как отмечает издание, в случае встречи с сотрудниками охранных служб китайские "шпионы" могут утверждать, что являются туристами и заблудились.
Представители Белого дома и министерства внутренней безопасности США (DHS) отказались от комментариев. В свою очередь представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил газете, что утверждения о шпионаже китайцев являются "злонамеренной выдумкой".
"Мы призываем соответствующих должностных лиц США отказаться от менталитета холодной войны, прекратить беспочвенные обвинения и делать больше вещей, способствующих укреплению взаимного доверия между двумя странами и дружбы между их народами", - добавил представитель китайского посольства.
В феврале отношения Пекина и Вашингтона обострились из-за инцидента с китайским воздушным шаром, который пересек всю территорию США и был сбит над Атлантикой. США утверждали, что он собирал разведывательную информацию, Пекин это отрицал, назвав аэростат метеорологическим, а его попадание в воздушное пространство Америки - случайным.