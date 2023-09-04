https://ria.ru/20230904/bazy-1894001290.html

СМИ: США обеспокоены попытками граждан КНР проникнуть на американские базы

СМИ: США обеспокоены попытками граждан КНР проникнуть на американские базы - РИА Новости, 04.09.2023

СМИ: США обеспокоены попытками граждан КНР проникнуть на американские базы

Власти США зафиксировали более 100 инцидентов, связанных с попытками граждан КНР проникнуть на американские военные базы и другие секретные объекты, пишет... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T07:20

2023-09-04T07:20

2023-09-04T07:20

в мире

сша

китай

федеральное бюро расследований сша

министерство внутренней безопасности сша

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Власти США зафиксировали более 100 инцидентов, связанных с попытками граждан КНР проникнуть на американские военные базы и другие секретные объекты, пишет издание Wall Street Journal. "Граждане Китая, иногда выдавая себя за туристов, за последние годы посещали военные базы и другие секретные объекты в США более 100 раз", - сообщило издание со ссылкой на американских чиновников, описавших упомянутые инциденты в качестве потенциальной угрозы шпионажа. Согласно статье, ряд силовых ведомств страны, включая минобороны и ФБР, в прошлом году провели специальное расследование в попытках ограничить посещение "незваными гостями" американских объектов тем или иным образом. В качестве примера приводятся граждане КНР, пересекшие границу ракетного полигона США в Нью-Мексико и плавающие возле ракетной площадки правительства аквалангисты во Флориде. Как отметили американские официальные лица, произошедшие проникновения могли быть осуществлены с целью проверки методов обеспечения безопасности на военных базах США и других федеральных объектах. Чаще всего на их территорию попадают граждане Китая, которых принуждают к шпионажу власти в Пекине, утверждают чиновники. Нередко инциденты происходят в сельской местности, добавили они. Как отмечает издание, в случае встречи с сотрудниками охранных служб китайские "шпионы" могут утверждать, что являются туристами и заблудились. Представители Белого дома и министерства внутренней безопасности США (DHS) отказались от комментариев. В свою очередь представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил газете, что утверждения о шпионаже китайцев являются "злонамеренной выдумкой". "Мы призываем соответствующих должностных лиц США отказаться от менталитета холодной войны, прекратить беспочвенные обвинения и делать больше вещей, способствующих укреплению взаимного доверия между двумя странами и дружбы между их народами", - добавил представитель китайского посольства. В феврале отношения Пекина и Вашингтона обострились из-за инцидента с китайским воздушным шаром, который пересек всю территорию США и был сбит над Атлантикой. США утверждали, что он собирал разведывательную информацию, Пекин это отрицал, назвав аэростат метеорологическим, а его попадание в воздушное пространство Америки - случайным.

https://ria.ru/20230817/shpionazh-1890523025.html

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сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, китай, федеральное бюро расследований сша, министерство внутренней безопасности сша