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СМИ: США обеспокоены попытками граждан КНР проникнуть на американские базы - РИА Новости, 04.09.2023
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07:20 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/bazy-1894001290.html
СМИ: США обеспокоены попытками граждан КНР проникнуть на американские базы
СМИ: США обеспокоены попытками граждан КНР проникнуть на американские базы - РИА Новости, 04.09.2023
СМИ: США обеспокоены попытками граждан КНР проникнуть на американские базы
Власти США зафиксировали более 100 инцидентов, связанных с попытками граждан КНР проникнуть на американские военные базы и другие секретные объекты, пишет... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T07:20
2023-09-04T07:20
в мире
сша
китай
федеральное бюро расследований сша
министерство внутренней безопасности сша
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Власти США зафиксировали более 100 инцидентов, связанных с попытками граждан КНР проникнуть на американские военные базы и другие секретные объекты, пишет издание Wall Street Journal. "Граждане Китая, иногда выдавая себя за туристов, за последние годы посещали военные базы и другие секретные объекты в США более 100 раз", - сообщило издание со ссылкой на американских чиновников, описавших упомянутые инциденты в качестве потенциальной угрозы шпионажа. Согласно статье, ряд силовых ведомств страны, включая минобороны и ФБР, в прошлом году провели специальное расследование в попытках ограничить посещение "незваными гостями" американских объектов тем или иным образом. В качестве примера приводятся граждане КНР, пересекшие границу ракетного полигона США в Нью-Мексико и плавающие возле ракетной площадки правительства аквалангисты во Флориде. Как отметили американские официальные лица, произошедшие проникновения могли быть осуществлены с целью проверки методов обеспечения безопасности на военных базах США и других федеральных объектах. Чаще всего на их территорию попадают граждане Китая, которых принуждают к шпионажу власти в Пекине, утверждают чиновники. Нередко инциденты происходят в сельской местности, добавили они. Как отмечает издание, в случае встречи с сотрудниками охранных служб китайские "шпионы" могут утверждать, что являются туристами и заблудились. Представители Белого дома и министерства внутренней безопасности США (DHS) отказались от комментариев. В свою очередь представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил газете, что утверждения о шпионаже китайцев являются "злонамеренной выдумкой". "Мы призываем соответствующих должностных лиц США отказаться от менталитета холодной войны, прекратить беспочвенные обвинения и делать больше вещей, способствующих укреплению взаимного доверия между двумя странами и дружбы между их народами", - добавил представитель китайского посольства. В феврале отношения Пекина и Вашингтона обострились из-за инцидента с китайским воздушным шаром, который пересек всю территорию США и был сбит над Атлантикой. США утверждали, что он собирал разведывательную информацию, Пекин это отрицал, назвав аэростат метеорологическим, а его попадание в воздушное пространство Америки - случайным.
https://ria.ru/20230817/shpionazh-1890523025.html
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в мире, сша, китай, федеральное бюро расследований сша, министерство внутренней безопасности сша
В мире, США, Китай, Федеральное бюро расследований США, Министерство внутренней безопасности США
СМИ: США обеспокоены попытками граждан КНР проникнуть на американские базы

WSJ: граждане КНР за последние годы более ста раз посещали секретные объекты США

© AP Photo / Ted S. WarrenАмериканская военная база
Американская военная база - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Ted S. Warren
Американская военная база. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Власти США зафиксировали более 100 инцидентов, связанных с попытками граждан КНР проникнуть на американские военные базы и другие секретные объекты, пишет издание Wall Street Journal.
«
"Граждане Китая, иногда выдавая себя за туристов, за последние годы посещали военные базы и другие секретные объекты в США более 100 раз", - сообщило издание со ссылкой на американских чиновников, описавших упомянутые инциденты в качестве потенциальной угрозы шпионажа.
Согласно статье, ряд силовых ведомств страны, включая минобороны и ФБР, в прошлом году провели специальное расследование в попытках ограничить посещение "незваными гостями" американских объектов тем или иным образом. В качестве примера приводятся граждане КНР, пересекшие границу ракетного полигона США в Нью-Мексико и плавающие возле ракетной площадки правительства аквалангисты во Флориде.
Как отметили американские официальные лица, произошедшие проникновения могли быть осуществлены с целью проверки методов обеспечения безопасности на военных базах США и других федеральных объектах. Чаще всего на их территорию попадают граждане Китая, которых принуждают к шпионажу власти в Пекине, утверждают чиновники.
Нередко инциденты происходят в сельской местности, добавили они. Как отмечает издание, в случае встречи с сотрудниками охранных служб китайские "шпионы" могут утверждать, что являются туристами и заблудились.
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Представители Белого дома и министерства внутренней безопасности США (DHS) отказались от комментариев. В свою очередь представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил газете, что утверждения о шпионаже китайцев являются "злонамеренной выдумкой".
"Мы призываем соответствующих должностных лиц США отказаться от менталитета холодной войны, прекратить беспочвенные обвинения и делать больше вещей, способствующих укреплению взаимного доверия между двумя странами и дружбы между их народами", - добавил представитель китайского посольства.
В феврале отношения Пекина и Вашингтона обострились из-за инцидента с китайским воздушным шаром, который пересек всю территорию США и был сбит над Атлантикой. США утверждали, что он собирал разведывательную информацию, Пекин это отрицал, назвав аэростат метеорологическим, а его попадание в воздушное пространство Америки - случайным.
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