https://ria.ru/20230904/bayden-1894079812.html

Опрос: более половины американцев не одобряют политику Байдена по Украине

Опрос: более половины американцев не одобряют политику Байдена по Украине - РИА Новости, 04.09.2023

Опрос: более половины американцев не одобряют политику Байдена по Украине

Больше половины американских избирателей не одобряют политику президента США Джо Байдена в отношении конфликта на Украине и Китая, следует из опроса,... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T14:19

2023-09-04T14:19

2023-09-04T14:19

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джо байден

дональд трамп

майк пенс

оон

китай

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Больше половины американских избирателей не одобряют политику президента США Джо Байдена в отношении конфликта на Украине и Китая, следует из опроса, проведенного газетой Wall Street Journal. Согласно опросу, 52% опрошенных ответили, что они не согласны с политикой Байдена в отношении конфликта на Украине. Также 57% респондентов не согласны с проводимой политикой американского президента в отношении Китая. Кроме того, 63% опрошенных не довольны политикой Байдена по инфляции в стране и работой, проводимой в области охраны границ. Опрос проводился 24-30 августа среди полутора тысяч зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 2,5 процентных пункта. Ранее член Палаты представителей, республиканец от штата Миссури Марк Элфорд заявлял, что администрация Байдена должна представить конгрессу четкую "дорожную карту будущего" Украины, прежде чем выделять Киеву какие-либо дополнительные средства. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.

https://ria.ru/20230824/vybory-1891877945.html

https://ria.ru/20230904/bayden-1893951836.html

украина

сша

китай

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украина, сша, джо байден, дональд трамп, майк пенс, оон, китай