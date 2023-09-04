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Ситибанк объявил о сворачивании своей сети банкоматов - РИА Новости, 04.09.2023
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11:56 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/bankomat-1894041332.html
Ситибанк объявил о сворачивании своей сети банкоматов
Ситибанк объявил о сворачивании своей сети банкоматов - РИА Новости, 04.09.2023
Ситибанк объявил о сворачивании своей сети банкоматов
Ситибанк начал сворачивать свою банкоматную сеть, все устройства будут демонтированы до конца текущего года, говорится в сообщении на сайте кредитной... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T11:56
2023-09-04T11:56
россия
экономика
ситибанк
citigroup
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ситибанк начал сворачивать свою банкоматную сеть, все устройства будут демонтированы до конца текущего года, говорится в сообщении на сайте кредитной организации. "Информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ "Ситибанк". Все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 года", - сказано в сообщении. Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций Ситибанк заявил в середине марта прошлого года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.
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россия, экономика, ситибанк, citigroup
Россия, Экономика, Ситибанк, Citigroup
Ситибанк объявил о сворачивании своей сети банкоматов

Банкоматы Ситибанка будут демонтированы до конца года

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов работают в отделении "Сити-банка"
Сотрудники правоохранительных органов работают в отделении Сити-банка - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сотрудники правоохранительных органов работают в отделении "Сити-банка". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ситибанк начал сворачивать свою банкоматную сеть, все устройства будут демонтированы до конца текущего года, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.
"Информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ "Ситибанк". Все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 года", - сказано в сообщении.
Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций Ситибанк заявил в середине марта прошлого года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.
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