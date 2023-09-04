https://ria.ru/20230904/bankomat-1894041332.html
Ситибанк объявил о сворачивании своей сети банкоматов
Ситибанк объявил о сворачивании своей сети банкоматов - РИА Новости, 04.09.2023
Ситибанк объявил о сворачивании своей сети банкоматов
Ситибанк начал сворачивать свою банкоматную сеть, все устройства будут демонтированы до конца текущего года, говорится в сообщении на сайте кредитной... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T11:56
2023-09-04T11:56
2023-09-04T11:56
россия
экономика
ситибанк
citigroup
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ситибанк начал сворачивать свою банкоматную сеть, все устройства будут демонтированы до конца текущего года, говорится в сообщении на сайте кредитной организации. "Информируем вас о начале процесса прекращения обслуживания в банкоматах АО КБ "Ситибанк". Все банкоматы будут демонтированы до конца 2023 года", - сказано в сообщении. Citigroup еще в апреле 2021 года объявила о решении в рамках обновления стратегии уйти с рынков розничного банковского бизнеса 13 стран, включая Россию. После введения против России западных санкций Ситибанк заявил в середине марта прошлого года, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.
https://ria.ru/20230725/bank-1886115572.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, ситибанк, citigroup
Россия, Экономика, Ситибанк, Citigroup
Ситибанк объявил о сворачивании своей сети банкоматов
Банкоматы Ситибанка будут демонтированы до конца года