https://ria.ru/20230904/azart-1894134084.html

Более 40 человек обвинили в организации азартных игр на Ставрополье

Более 40 человек обвинили в организации азартных игр на Ставрополье - РИА Новости, 04.09.2023

Более 40 человек обвинили в организации азартных игр на Ставрополье

Более 40 участников преступного сообщества обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр в Ставропольском крае, за два года они получили более... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T16:56

2023-09-04T16:56

2023-09-04T16:58

происшествия

ставропольский край

россия

московская область (подмосковье)

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ПЯТИГОРСК, 4 сен – РИА Новости. Более 40 участников преступного сообщества обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр в Ставропольском крае, за два года они получили более 12 миллионов рублей дохода, сообщило региональное СУСК РФ в телеграм-канале. "С 2016 года по 2018 год 4 жителя Карачаево-Черкесской республики, а также жители Ставропольского края и Московской области с целью извлечения доходов создали преступное сообщество, после чего в 10 помещениях незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет", — сообщает ведомство. По его данным, руководителями сообщества были привлечены 40 мужчин и женщин на должности администраторов, охранников и техников, также были установлены порядок и условия распределения доходов от азартных игр. "На территории Ставропольского края преступная деятельность осуществлялась в 7 клубах, в городе Черкесске - в 3. За два года от незаконной деятельности был извлечен доход на сумму более 12 миллионов рублей", — говорится в сообщении СУСК. Как добавляет прокуратура Ставропольского края, в зависимости от роли и степени участия 46 членов преступного сообщества обвиняются по статьям "Организация преступного сообщества" и "Незаконная организация и проведение азартных игр". "Уголовное дело направлено в Лермонтовский городской суд Ставропольского края для рассмотрения по существу", - сообщает надзорное ведомство в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230807/igry-1888665335.html

https://ria.ru/20201225/zakon-1590920405.html

ставропольский край

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ставропольский край, россия, московская область (подмосковье)