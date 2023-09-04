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Продажи "АвтоВАЗа" в России в августе выросли в 1,8 раза - РИА Новости, 04.09.2023
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13:29 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/avtovaz-1894066687.html
Продажи "АвтоВАЗа" в России в августе выросли в 1,8 раза
Продажи "АвтоВАЗа" в России в августе выросли в 1,8 раза - РИА Новости, 04.09.2023
Продажи "АвтоВАЗа" в России в августе выросли в 1,8 раза
Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в августе выросли в 1,8 раза в годовом выражении и на 13,4% к июлю текущего года - до 33,3 тысячи автомобилей Lada, говорится в... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:29
2023-09-04T13:29
экономика
авто
россия
автоваз
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в августе выросли в 1,8 раза в годовом выражении и на 13,4% к июлю текущего года - до 33,3 тысячи автомобилей Lada, говорится в сообщении компании. За январь-август продажи автопроизводителя также демонстрируют положительную динамику - рост в 2 раза, до 206 321 машины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "По итогам августа 2023 года официальными дилерами Lada в России было реализовано 33 325 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда, что не только является лучшим результатом в 2023 году, но и новым абсолютным максимумом с июля 2021 года", - отметили в "АвтоВАЗе". Ранее в компании отчитывались, что в августе 2022 года было продано 18 087 Lada, в июле текущего года - 29 378. "Всего за 8 месяцев в РФ продано 206 321 автомобилей Lada, что в 2 раза выше, чем аналогичный показатель 2022 года, и на 9% больше, чем за весь календарный 2022 год", - добавили в пресс-службе автопроизводителя. Продажи лидера российского авторынка Lada Granta составили 16 785 штук (+44,9% в годовом выражении). Lada Vesta - 6 657 автомобилей, Niva Legend - 4 057 автомобилей, Niva Travel - 5 399 штук. "АвтоВАЗ" продолжает наращивать темпы производства и на сегодняшний день подтверждает планы по выпуску более 400 тысяч автомобилей по итогам 2023 года. Начиная с сентября, Линия №1 (Vesta) выпускает 40 автомобилей в час, Линия №3 (NIVA) – 45, а Линия №5 (Granta) – 54", - подчеркнули в компании.
https://ria.ru/20230829/avtovaz-1892846646.html
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экономика, авто, россия, автоваз
Экономика, Авто, Россия, АвтоВАЗ
Продажи "АвтоВАЗа" в России в августе выросли в 1,8 раза

Продажи "АвтоВАЗа" в России в августе выросли до 33,3 тысячи автомобилей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПосетитель рассматривает автомобиль Lada Vesta SW в демонстрационном зале автоцентра "Западный" в Тамбове
Посетитель рассматривает автомобиль Lada Vesta SW в демонстрационном зале автоцентра Западный в Тамбове - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Посетитель рассматривает автомобиль Lada Vesta SW в демонстрационном зале автоцентра "Западный" в Тамбове. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в августе выросли в 1,8 раза в годовом выражении и на 13,4% к июлю текущего года - до 33,3 тысячи автомобилей Lada, говорится в сообщении компании.
За январь-август продажи автопроизводителя также демонстрируют положительную динамику - рост в 2 раза, до 206 321 машины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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"По итогам августа 2023 года официальными дилерами Lada в России было реализовано 33 325 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда, что не только является лучшим результатом в 2023 году, но и новым абсолютным максимумом с июля 2021 года", - отметили в "АвтоВАЗе". Ранее в компании отчитывались, что в августе 2022 года было продано 18 087 Lada, в июле текущего года - 29 378. "Всего за 8 месяцев в РФ продано 206 321 автомобилей Lada, что в 2 раза выше, чем аналогичный показатель 2022 года, и на 9% больше, чем за весь календарный 2022 год", - добавили в пресс-службе автопроизводителя.
Продажи лидера российского авторынка Lada Granta составили 16 785 штук (+44,9% в годовом выражении). Lada Vesta - 6 657 автомобилей, Niva Legend - 4 057 автомобилей, Niva Travel - 5 399 штук.
"АвтоВАЗ" продолжает наращивать темпы производства и на сегодняшний день подтверждает планы по выпуску более 400 тысяч автомобилей по итогам 2023 года. Начиная с сентября, Линия №1 (Vesta) выпускает 40 автомобилей в час, Линия №3 (NIVA) – 45, а Линия №5 (Granta) – 54", - подчеркнули в компании.
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