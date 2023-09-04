https://ria.ru/20230904/avtovaz-1894066687.html

Продажи "АвтоВАЗа" в России в августе выросли в 1,8 раза

Продажи "АвтоВАЗа" в России в августе выросли в 1,8 раза - РИА Новости, 04.09.2023

Продажи "АвтоВАЗа" в России в августе выросли в 1,8 раза

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в августе выросли в 1,8 раза в годовом выражении и на 13,4% к июлю текущего года - до 33,3 тысячи автомобилей Lada, говорится в... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T13:29

2023-09-04T13:29

2023-09-04T13:29

экономика

авто

россия

автоваз

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в августе выросли в 1,8 раза в годовом выражении и на 13,4% к июлю текущего года - до 33,3 тысячи автомобилей Lada, говорится в сообщении компании. За январь-август продажи автопроизводителя также демонстрируют положительную динамику - рост в 2 раза, до 206 321 машины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "По итогам августа 2023 года официальными дилерами Lada в России было реализовано 33 325 коммерческих и пассажирских автомобилей бренда, что не только является лучшим результатом в 2023 году, но и новым абсолютным максимумом с июля 2021 года", - отметили в "АвтоВАЗе". Ранее в компании отчитывались, что в августе 2022 года было продано 18 087 Lada, в июле текущего года - 29 378. "Всего за 8 месяцев в РФ продано 206 321 автомобилей Lada, что в 2 раза выше, чем аналогичный показатель 2022 года, и на 9% больше, чем за весь календарный 2022 год", - добавили в пресс-службе автопроизводителя. Продажи лидера российского авторынка Lada Granta составили 16 785 штук (+44,9% в годовом выражении). Lada Vesta - 6 657 автомобилей, Niva Legend - 4 057 автомобилей, Niva Travel - 5 399 штук. "АвтоВАЗ" продолжает наращивать темпы производства и на сегодняшний день подтверждает планы по выпуску более 400 тысяч автомобилей по итогам 2023 года. Начиная с сентября, Линия №1 (Vesta) выпускает 40 автомобилей в час, Линия №3 (NIVA) – 45, а Линия №5 (Granta) – 54", - подчеркнули в компании.

https://ria.ru/20230829/avtovaz-1892846646.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, авто, россия, автоваз