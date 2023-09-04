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В Ростовской области проведут проверку после ДТП с пятью погибшими
В Ростовской области проведут проверку после ДТП с пятью погибшими - РИА Новости, 04.09.2023
В Ростовской области проведут проверку после ДТП с пятью погибшими
Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на пятом километре автодороги "Таганрог – Покровское" в Ростовской области, в... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T14:09
2023-09-04T14:09
2023-09-04T14:09
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен – РИА Новости. Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на пятом километре автодороги "Таганрог – Покровское" в Ростовской области, в котором погибли пять человек, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. "Сегодня в Ростовской области около 6 часов утра на пятом километре автодороги "Таганрог – Покровское" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых транспортных средств", - говорится в сообщении. По предварительной информации, мужчина 1961 года рождения за рулем автомобиля "ВАЗ-2110" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Lada Priora под управлением водителя 1968 года рождения. В результате аварии погибли трое пассажиров "ВАЗ-2110", а также водитель и пассажир Lada Priora. Водитель и ещё один пассажир "ВАЗ-2110", а также другой пассажир Lada Priora получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. "Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством", - уточнили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.
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происшествия, ростовская область, гибдд мвд рф, авто, lada vesta
Происшествия, Ростовская область, ГИБДД МВД РФ, Авто, Lada Vesta
В Ростовской области проведут проверку после ДТП с пятью погибшими
В Ростовской области полиция проведет проверку после ДТП с пятью погибшими
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен – РИА Новости. Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на пятом километре автодороги "Таганрог – Покровское" в Ростовской области, в котором погибли пять человек, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
"Сегодня в Ростовской области около 6 часов утра на пятом километре автодороги "Таганрог – Покровское" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых транспортных средств", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, мужчина 1961 года рождения за рулем автомобиля "ВАЗ-2110" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Lada Priora под управлением водителя 1968 года рождения.
В результате аварии погибли трое пассажиров "ВАЗ-2110", а также водитель и пассажир Lada Priora. Водитель и ещё один пассажир "ВАЗ-2110", а также другой пассажир Lada Priora получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
"Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством", - уточнили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.
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