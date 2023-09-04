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В Ростовской области проведут проверку после ДТП с пятью погибшими

В Ростовской области проведут проверку после ДТП с пятью погибшими - РИА Новости, 04.09.2023

В Ростовской области проведут проверку после ДТП с пятью погибшими

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на пятом километре автодороги "Таганрог – Покровское" в Ростовской области, в... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T14:09

2023-09-04T14:09

2023-09-04T14:09

происшествия

ростовская область

гибдд мвд рф

авто

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 сен – РИА Новости. Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на пятом километре автодороги "Таганрог – Покровское" в Ростовской области, в котором погибли пять человек, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. "Сегодня в Ростовской области около 6 часов утра на пятом километре автодороги "Таганрог – Покровское" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых транспортных средств", - говорится в сообщении. По предварительной информации, мужчина 1961 года рождения за рулем автомобиля "ВАЗ-2110" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Lada Priora под управлением водителя 1968 года рождения. В результате аварии погибли трое пассажиров "ВАЗ-2110", а также водитель и пассажир Lada Priora. Водитель и ещё один пассажир "ВАЗ-2110", а также другой пассажир Lada Priora получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. "Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством", - уточнили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

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происшествия, ростовская область, гибдд мвд рф, авто, lada vesta