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Французский режиссер Матье Кассовиц попал в аварию на мотоцикле - РИА Новости, 04.09.2023
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00:34 04.09.2023 (обновлено: 00:40 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/avariya-1893987950.html
Французский режиссер Матье Кассовиц попал в аварию на мотоцикле
Французский режиссер Матье Кассовиц попал в аварию на мотоцикле - РИА Новости, 04.09.2023
Французский режиссер Матье Кассовиц попал в аварию на мотоцикле
Французский актер и кинорежиссер Матье Кассовиц получил серьезные травмы после аварии на мотоцикле, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T00:34
2023-09-04T00:40
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ПАРИЖ, 4 сен — РИА Новости. Французский актер и кинорежиссер Матье Кассовиц получил серьезные травмы после аварии на мотоцикле, сообщил телеканал BFMTV. &quot;Французский актер и кинорежиссер получил очень серьёзные травмы в воскресенье после того, как его мотоцикл попал в аварию&quot;, — сообщил телеканал со ссылкой на окружение Кассовица.56-летнего актера перевезли в госпиталь в пригороде Парижа Кремлен-Бисетр. По сообщению префектуры Эссона, "его состояние вызывает обеспокоенность". Сообщается, что авария произошла на автотрассе в коммуне Эссон в регионе Нижняя Нормандия на севере Франции. Как отметил источник СМИ, актер совершал тренировку по управлению мотоциклом, но потерял управление. Как режиссер Кассовиц получил известность после выхода фильма "Ненависть" (1995) с Венсаном Касселем в главной роли, где рассказывается о межрасовых столкновениях в пригородах Парижа. Картина получила Каннскую пальмовую ветвь за лучшую режиссуру и три кинопремии "Сезар". Российскому зрителю Кассовиц известен также по фильму "Амели", где он исполнил роль Нино - возлюбленного главной героини.
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париж, франция, в мире
Париж, Франция, В мире
Французский режиссер Матье Кассовиц попал в аварию на мотоцикле

Кинорежиссер Матье Кассовиц получил серьезные травмы после аварии на мотоцикле

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМатьё Кассовиц
Матьё Кассовиц - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Матьё Кассовиц. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 сен — РИА Новости. Французский актер и кинорежиссер Матье Кассовиц получил серьезные травмы после аварии на мотоцикле, сообщил телеканал BFMTV.
«

"Французский актер и кинорежиссер получил очень серьёзные травмы в воскресенье после того, как его мотоцикл попал в аварию", — сообщил телеканал со ссылкой на окружение Кассовица.

56-летнего актера перевезли в госпиталь в пригороде Парижа Кремлен-Бисетр. По сообщению префектуры Эссона, "его состояние вызывает обеспокоенность". Сообщается, что авария произошла на автотрассе в коммуне Эссон в регионе Нижняя Нормандия на севере Франции.
Как отметил источник СМИ, актер совершал тренировку по управлению мотоциклом, но потерял управление.
Как режиссер Кассовиц получил известность после выхода фильма "Ненависть" (1995) с Венсаном Касселем в главной роли, где рассказывается о межрасовых столкновениях в пригородах Парижа. Картина получила Каннскую пальмовую ветвь за лучшую режиссуру и три кинопремии "Сезар". Российскому зрителю Кассовиц известен также по фильму "Амели", где он исполнил роль Нино - возлюбленного главной героини.
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