https://ria.ru/20230904/avariya-1893987950.html

Французский режиссер Матье Кассовиц попал в аварию на мотоцикле

Французский режиссер Матье Кассовиц попал в аварию на мотоцикле - РИА Новости, 04.09.2023

Французский режиссер Матье Кассовиц попал в аварию на мотоцикле

Французский актер и кинорежиссер Матье Кассовиц получил серьезные травмы после аварии на мотоцикле, сообщил телеканал BFMTV. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T00:34

2023-09-04T00:34

2023-09-04T00:40

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ПАРИЖ, 4 сен — РИА Новости. Французский актер и кинорежиссер Матье Кассовиц получил серьезные травмы после аварии на мотоцикле, сообщил телеканал BFMTV. "Французский актер и кинорежиссер получил очень серьёзные травмы в воскресенье после того, как его мотоцикл попал в аварию", — сообщил телеканал со ссылкой на окружение Кассовица.56-летнего актера перевезли в госпиталь в пригороде Парижа Кремлен-Бисетр. По сообщению префектуры Эссона, "его состояние вызывает обеспокоенность". Сообщается, что авария произошла на автотрассе в коммуне Эссон в регионе Нижняя Нормандия на севере Франции. Как отметил источник СМИ, актер совершал тренировку по управлению мотоциклом, но потерял управление. Как режиссер Кассовиц получил известность после выхода фильма "Ненависть" (1995) с Венсаном Касселем в главной роли, где рассказывается о межрасовых столкновениях в пригородах Парижа. Картина получила Каннскую пальмовую ветвь за лучшую режиссуру и три кинопремии "Сезар". Российскому зрителю Кассовиц известен также по фильму "Амели", где он исполнил роль Нино - возлюбленного главной героини.

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париж, франция, в мире