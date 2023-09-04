https://ria.ru/20230904/atr-1894045947.html
Путин рассказал о взаимодействии России со странами АТР
Путин рассказал о взаимодействии России со странами АТР - РИА Новости, 04.09.2023
Путин рассказал о взаимодействии России со странами АТР
Россия намерена активно участвовать в усилиях по построению в АТР системы межгосударственных отношений, основанной на равноправии и уважении законных интересов... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T12:15
2023-09-04T12:15
2023-09-04T12:29
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия намерена активно участвовать в усилиях по построению в АТР системы межгосударственных отношений, основанной на равноправии и уважении законных интересов друг друга. Соответствующее приветствие президента РФ Владимира Путина участникам и гостям VIII Восточного экономического форума опубликовано на сайте Кремля."Главная тема нынешнего форума "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию" отражает стремление России к построению конструктивных отношений со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Наша страна в полной мере открыта к широкому диалогу по насущным вопросам региональной повестки дня, намерена и впредь активно участвовать в усилиях по построению в АТР системы межгосударственных отношений, основанной на равноправии, взаимной выгоде и уважении законных интересов друг друга", - говорится в телеграмме российского лидера.
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россия, атр, владимир путин, вэф-2023, в мире
Россия, АТР, Владимир Путин, ВЭФ-2023, В мире
Путин рассказал о взаимодействии России со странами АТР
Путин: РФ намерена участвовать в построении межгосударственных отношений в АТР