Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о взаимодействии России со странами АТР - РИА Новости, 04.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:15 04.09.2023 (обновлено: 12:29 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/atr-1894045947.html
Путин рассказал о взаимодействии России со странами АТР
Путин рассказал о взаимодействии России со странами АТР - РИА Новости, 04.09.2023
Путин рассказал о взаимодействии России со странами АТР
Россия намерена активно участвовать в усилиях по построению в АТР системы межгосударственных отношений, основанной на равноправии и уважении законных интересов... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T12:15
2023-09-04T12:29
россия
атр
владимир путин
вэф-2023
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_a2413b1484bd1a8d93542f37c429e6d4.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия намерена активно участвовать в усилиях по построению в АТР системы межгосударственных отношений, основанной на равноправии и уважении законных интересов друг друга. Соответствующее приветствие президента РФ Владимира Путина участникам и гостям VIII Восточного экономического форума опубликовано на сайте Кремля."Главная тема нынешнего форума "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию" отражает стремление России к построению конструктивных отношений со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Наша страна в полной мере открыта к широкому диалогу по насущным вопросам региональной повестки дня, намерена и впредь активно участвовать в усилиях по построению в АТР системы межгосударственных отношений, основанной на равноправии, взаимной выгоде и уважении законных интересов друг друга", - говорится в телеграмме российского лидера.
https://ria.ru/20230704/korabli-1882041543.html
россия
атр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882104235_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_1ea5adc018e632b765aabfa3cbe4dd67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, атр, владимир путин, вэф-2023, в мире
Россия, АТР, Владимир Путин, ВЭФ-2023, В мире
Путин рассказал о взаимодействии России со странами АТР

Путин: РФ намерена участвовать в построении межгосударственных отношений в АТР

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия намерена активно участвовать в усилиях по построению в АТР системы межгосударственных отношений, основанной на равноправии и уважении законных интересов друг друга. Соответствующее приветствие президента РФ Владимира Путина участникам и гостям VIII Восточного экономического форума опубликовано на сайте Кремля.
"Главная тема нынешнего форума "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию" отражает стремление России к построению конструктивных отношений со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Наша страна в полной мере открыта к широкому диалогу по насущным вопросам региональной повестки дня, намерена и впредь активно участвовать в усилиях по построению в АТР системы межгосударственных отношений, основанной на равноправии, взаимной выгоде и уважении законных интересов друг друга", - говорится в телеграмме российского лидера.
Сторожевой корабль Гепард-3.9 - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Россия ведет переговоры со странами АТР по продаже боевых кораблей
4 июля, 04:03
 
РоссияАТРВладимир ПутинВЭФ-2023В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала