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ВС России отразили три атаки Киева на Донецком направлении - РИА Новости, 04.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 04.09.2023 (обновлено: 13:25 04.09.2023)
https://ria.ru/20230904/ataki-1894063120.html
ВС России отразили три атаки Киева на Донецком направлении
ВС России отразили три атаки Киева на Донецком направлении - РИА Новости, 04.09.2023
ВС России отразили три атаки Киева на Донецком направлении
Войска Украины за сутки потеряли на Донецком направлении до 285 военнослужащих, российскими войсками отражено три атаки штурмовых групп противника, сообщили в... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T13:18
2023-09-04T13:25
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Донецком направлении до 285 военнослужащих, российскими войсками отражено три атаки штурмовых групп противника, сообщили в Минобороны РФ."В ходе боев на данном направлении противник потерял до 285 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, самоходные артиллерийские установки: М109 "Paladin" производства США и "Гвоздика", а также две гаубицы М105 производства США", - сказали в ведомстве.Там отметили, что подразделения "Южной" группировки войск, используя удары авиации, огонь артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили на Донецком направлении три атаки штурмовых групп Украины в районах Артемовска и Северного (ДНР).
https://ria.ru/20230904/udar-1894063686.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВС России отразили три атаки Киева на Донецком направлении

Киев за сутки потерял до 285 боевиков на Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ выполняет ориентацию батареи
Военнослужащий ВС РФ выполняет ориентацию батареи - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ выполняет ориентацию батареи. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Донецком направлении до 285 военнослужащих, российскими войсками отражено три атаки штурмовых групп противника, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе боев на данном направлении противник потерял до 285 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, самоходные артиллерийские установки: М109 "Paladin" производства США и "Гвоздика", а также две гаубицы М105 производства США", - сказали в ведомстве.
Там отметили, что подразделения "Южной" группировки войск, используя удары авиации, огонь артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили на Донецком направлении три атаки штурмовых групп Украины в районах Артемовска и Северного (ДНР).
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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