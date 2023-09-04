https://ria.ru/20230904/ataki-1894063120.html

ВС России отразили три атаки Киева на Донецком направлении

ВС России отразили три атаки Киева на Донецком направлении - РИА Новости, 04.09.2023

ВС России отразили три атаки Киева на Донецком направлении

Войска Украины за сутки потеряли на Донецком направлении до 285 военнослужащих, российскими войсками отражено три атаки штурмовых групп противника, сообщили в... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T13:18

2023-09-04T13:18

2023-09-04T13:25

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Донецком направлении до 285 военнослужащих, российскими войсками отражено три атаки штурмовых групп противника, сообщили в Минобороны РФ."В ходе боев на данном направлении противник потерял до 285 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, самоходные артиллерийские установки: М109 "Paladin" производства США и "Гвоздика", а также две гаубицы М105 производства США", - сказали в ведомстве.Там отметили, что подразделения "Южной" группировки войск, используя удары авиации, огонь артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили на Донецком направлении три атаки штурмовых групп Украины в районах Артемовска и Северного (ДНР).

https://ria.ru/20230904/udar-1894063686.html

россия

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность