https://ria.ru/20230904/ataka-1894147611.html

В Брянской области пресекли попытку ВСУ атаковать Клинцовскую ТЭЦ

В Брянской области пресекли попытку ВСУ атаковать Клинцовскую ТЭЦ - РИА Новости, 04.09.2023

В Брянской области пресекли попытку ВСУ атаковать Клинцовскую ТЭЦ

Силы радиоэлектронной борьбы подавили два украинских беспилотника в Брянской области, в том числе над Клинцовской ТЭЦ, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:37

2023-09-04T17:37

2023-09-04T17:45

брянская область

вооруженные силы украины

происшествия

специальная военная операция на украине

выгоничский район

александр богомаз

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Силы радиоэлектронной борьбы подавили два украинских беспилотника в Брянской области, в том числе над Клинцовской ТЭЦ, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Украинскими террористами совершена атака на инфраструктурный объект - Клинцовская ТЭЦ. Беспилотный летательный аппарат подавлен силами РЭБ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы", – написал он.Еще одна атака ВСУ была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата на Выгоничский район."Беспилотник, подавленный силами РЭБ, упал в поле. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - написал Богомаз.

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

брянская область

выгоничский район

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брянская область, вооруженные силы украины, происшествия, выгоничский район, александр богомаз