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В Брянской области пресекли попытку ВСУ атаковать Клинцовскую ТЭЦ
В Брянской области пресекли попытку ВСУ атаковать Клинцовскую ТЭЦ - РИА Новости, 04.09.2023
В Брянской области пресекли попытку ВСУ атаковать Клинцовскую ТЭЦ
Силы радиоэлектронной борьбы подавили два украинских беспилотника в Брянской области, в том числе над Клинцовской ТЭЦ, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:37
2023-09-04T17:37
2023-09-04T17:45
брянская область
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
выгоничский район
александр богомаз
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Силы радиоэлектронной борьбы подавили два украинских беспилотника в Брянской области, в том числе над Клинцовской ТЭЦ, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Украинскими террористами совершена атака на инфраструктурный объект - Клинцовская ТЭЦ. Беспилотный летательный аппарат подавлен силами РЭБ. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы", – написал он.Еще одна атака ВСУ была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата на Выгоничский район."Беспилотник, подавленный силами РЭБ, упал в поле. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - написал Богомаз.
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
брянская область
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брянская область, вооруженные силы украины, происшествия, выгоничский район, александр богомаз
Брянская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Выгоничский район, Александр Богомаз
В Брянской области пресекли попытку ВСУ атаковать Клинцовскую ТЭЦ
Богомаз: в Брянской области пресекли попытку ВСУ атаковать Клинцовскую ТЭЦ