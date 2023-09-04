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Эксперт оценил возможность вступления Армении в НАТО - РИА Новости, 04.09.2023
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16:07 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/armeniya-1894114944.html
Эксперт оценил возможность вступления Армении в НАТО
Эксперт оценил возможность вступления Армении в НАТО - РИА Новости, 04.09.2023
Эксперт оценил возможность вступления Армении в НАТО
Каких-либо предпосылок для вступления Армении в НАТО в краткосрочной и среднесрочной перспективах нет, считает армянский политолог Виген Акопян. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T16:07
2023-09-04T16:07
армения
иран
ереван
никол пашинян
нато
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ЕРЕВАН, 4 сен - РИА Новости. Каких-либо предпосылок для вступления Армении в НАТО в краткосрочной и среднесрочной перспективах нет, считает армянский политолог Виген Акопян. Ранее в понедельник председатель неправительственной некоммерческой организации "Европейский комитет по расширению НАТО" Гюнтер Фелингер призвал Армению присоединиться к Североатлантическому альянсу. "Я не думаю, что в краткосрочной и среднесрочной перспективах такие возможности вообще видны, так как для вступления в НАТО выстроилась длинная очередь из стран, в том числе постсоветских, которые уже давно и четко заявляют о своем геополитическом векторе. И не только заявляют, но и делают конкретные шаги, и даже воюют или воевали с Россией во имя НАТО. Другой вопрос, к чему это приведет", - сказал эксперт РИА Новости. Он добавил, что даже с технической точки зрения это нелегко, так как для вступления в НАТО требуется отсутствие проблем с соседями, а утверждать, что у Еревана нет проблем с двумя соседними государствами нельзя. "С этой точки зрения это (призыв Фелингера - ред.) скорее пропагандистский, политический шаг, чтобы показать, что последние заявления (премьера Армении - ред.) Никола Пашиняна, в частности, некоторые оценки, данные им на днях в интервью газете La Repubblica, не остались незамеченными. Это пропагандистский, воодушевляющий шаг, в том числе направленный на внутреннюю аудиторию, чтобы показать, что есть альтернатива ОДКБ и сформировать политические повестки внутри страны. Но в целом, если речь идет о среднесрочной перспективе, я не думаю, что об этом пока можно говорить", - заявил Акопян. Говоря о позиции стран региона, в частности Ирана, относительно разговоров о возможном вступлении Армении в НАТО, эксперт отметил, что для Тегерана важны оценки Еревана по поводу продвигаемой повестки, связанной с НАТО. "Здесь нужно ждать ответа властей Армении. Это очень похоже в "игру в пас", очень похоже, что делается попытка формирования новых повесток во внутриполитической жизни. Если власти Армении заявят, что с удовольствием принимают это приглашение, то ясно, что в этом случае реакция Ирана будет соответствующей. И не только Ирана. В любом случае, Россию тоже никто не отменял, Россия находится в регионе и не спешит его покидать, несмотря на все разговоры, в том числе и желания Никола Пашиняна", - отметил политолог. По его словам, ни для кого не секрет, как Иран относится к различным структурам, в том числе внерегиональным военным структурам, и как относится к странам, привлекающих в регион внерегиональные силы, которые Иран считает стратегической угрозой для себя.
https://ria.ru/20230904/nedovolstvo-1894083930.html
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
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армения, иран, ереван, никол пашинян, нато, одкб
Армения, Иран, Ереван, Никол Пашинян, НАТО, ОДКБ
Эксперт оценил возможность вступления Армении в НАТО

Эксперт: предпосылок для вступления Армении в НАТО в обозримой перспективе нет

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 4 сен - РИА Новости. Каких-либо предпосылок для вступления Армении в НАТО в краткосрочной и среднесрочной перспективах нет, считает армянский политолог Виген Акопян.
Ранее в понедельник председатель неправительственной некоммерческой организации "Европейский комитет по расширению НАТО" Гюнтер Фелингер призвал Армению присоединиться к Североатлантическому альянсу.
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Источник: Россия выразила недовольство последними заявлениями Армении
14:33
"Я не думаю, что в краткосрочной и среднесрочной перспективах такие возможности вообще видны, так как для вступления в НАТО выстроилась длинная очередь из стран, в том числе постсоветских, которые уже давно и четко заявляют о своем геополитическом векторе. И не только заявляют, но и делают конкретные шаги, и даже воюют или воевали с Россией во имя НАТО. Другой вопрос, к чему это приведет", - сказал эксперт РИА Новости.
Он добавил, что даже с технической точки зрения это нелегко, так как для вступления в НАТО требуется отсутствие проблем с соседями, а утверждать, что у Еревана нет проблем с двумя соседними государствами нельзя. "С этой точки зрения это (призыв Фелингера - ред.) скорее пропагандистский, политический шаг, чтобы показать, что последние заявления (премьера Армении - ред.) Никола Пашиняна, в частности, некоторые оценки, данные им на днях в интервью газете La Repubblica, не остались незамеченными. Это пропагандистский, воодушевляющий шаг, в том числе направленный на внутреннюю аудиторию, чтобы показать, что есть альтернатива ОДКБ и сформировать политические повестки внутри страны. Но в целом, если речь идет о среднесрочной перспективе, я не думаю, что об этом пока можно говорить", - заявил Акопян.
Говоря о позиции стран региона, в частности Ирана, относительно разговоров о возможном вступлении Армении в НАТО, эксперт отметил, что для Тегерана важны оценки Еревана по поводу продвигаемой повестки, связанной с НАТО. "Здесь нужно ждать ответа властей Армении. Это очень похоже в "игру в пас", очень похоже, что делается попытка формирования новых повесток во внутриполитической жизни. Если власти Армении заявят, что с удовольствием принимают это приглашение, то ясно, что в этом случае реакция Ирана будет соответствующей. И не только Ирана. В любом случае, Россию тоже никто не отменял, Россия находится в регионе и не спешит его покидать, несмотря на все разговоры, в том числе и желания Никола Пашиняна", - отметил политолог.
По его словам, ни для кого не секрет, как Иран относится к различным структурам, в том числе внерегиональным военным структурам, и как относится к странам, привлекающих в регион внерегиональные силы, которые Иран считает стратегической угрозой для себя.
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АрменияИранЕреванНикол ПашинянНАТООДКБ
 
 
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