https://ria.ru/20230904/aktivy-1893995853.html
Минюст США хочет передать замороженные активы России Киеву
Минюст США хочет передать замороженные активы России Киеву - РИА Новости, 04.09.2023
Минюст США хочет передать замороженные активы России Киеву
Министерство юстиции США добивается получения разрешения на использование российских активов на сумму более миллиарда долларов, попавших под международные... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T04:45
2023-09-04T04:45
2023-09-04T08:36
в мире
сша
лиза монако
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. Министерство юстиции США добивается получения разрешения на использование российских активов на сумму более миллиарда долларов, попавших под международные санкции, для нужд Украины, заявила заместитель американского генпрокурора Лиза Монако в интервью телеканалу CBS News. "Мы добиваемся от конгресса разрешения использовать полученные средства на благо украинского народа", — заявила Монако в интервью телеканалу CBS News в ответ на вопрос о дальнейшей судьбе замороженных активов России. Ранее Белый дом по итогам встречи советников по национальной безопасности пяти стран заявил, что российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся заморожены до тех пор, пока Россия не возместит "ущерб" Киеву. Помимо этого, как отмечается, представители пяти союзных стран подтвердили намерение продолжать поддерживать Украину в борьбе с Россией "столько, сколько потребуется", а также содействовать ее восстановлению. Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов антироссийских санкций. Президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что политика сдерживания и ослабления страны — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением.
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в мире, сша, лиза монако, санкции в отношении россии, россия, украина
В мире, США, Лиза Монако, Санкции в отношении России, Россия, Украина
Минюст США хочет передать замороженные активы России Киеву
Минюст США захотел передать $1 млрд замороженных российских активов Украине