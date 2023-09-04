https://ria.ru/20230904/aes-1894164162.html
"Росатом" предложил для АЭС "Синоп" такой же проект, как и для "Аккую"
"Росатом" предложил для АЭС "Синоп" такой же проект, как и для "Аккую" - РИА Новости, 04.09.2023
"Росатом" предложил для АЭС "Синоп" такой же проект, как и для "Аккую"
"Росатом" предлагает для второй в Турции АЭС "Синоп" такой же проект из четырех энергоблоков, как для АЭС "Аккую", заявил генеральный директор российской... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T18:30
2023-09-04T18:30
2023-09-04T18:52
экономика
турция
алексей лихачев
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. "Росатом" предлагает для второй в Турции АЭС "Синоп" такой же проект из четырех энергоблоков, как для АЭС "Аккую", заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев в комментарии Первому каналу. "Я думаю, что речь пойдет о техническом "родном брате" станции "Аккую", четыре блока", - сказал Лихачев. Он коснулся и финансовой модели потенциального проекта. "Ожидаем, что во второй половине 2020-х годов будем иметь приличную выручку непосредственно в Турецкой Республике от продажи электричества (с АЭС "Аккую") и будем обладать, условно говоря, турецким инвестиционным ресурсом, который будем вкладывать в новую станцию, если такое решение будет принято", - добавил Лихачев.Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока намечен на 2024 год.АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Стоимость проекта – порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике."Росатом" заявлял, что открыт к сотрудничеству с Турцией по проектам новых атомных мощностей. У российской стороны есть свои предложения по техническим, экономическим и управленческим аспектам потенциального проекта второй атомной электростанции в Турции, отмечал ранее Лихачев. Сообщалось, что эту АЭС планируется построить в Синопе.
https://ria.ru/20230527/aes-1874493178.html
https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868217547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, турция, алексей лихачев, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия
Экономика, Турция, Алексей Лихачев, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия
"Росатом" предложил для АЭС "Синоп" такой же проект, как и для "Аккую"
Лихачев предложил Турции построить АЭС "Синоп" по тому же проекту, что и "Аккую"
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.
"Росатом" предлагает для второй в Турции АЭС "Синоп" такой же проект из четырех энергоблоков, как для АЭС "Аккую", заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев в комментарии Первому каналу
.
"Я думаю, что речь пойдет о техническом "родном брате" станции "Аккую", четыре блока", - сказал Лихачев. Он коснулся и финансовой модели потенциального проекта. "Ожидаем, что во второй половине 2020-х годов будем иметь приличную выручку непосредственно в Турецкой Республике от продажи электричества (с АЭС "Аккую") и будем обладать, условно говоря, турецким инвестиционным ресурсом, который будем вкладывать в новую станцию, если такое решение будет принято", - добавил Лихачев.
Проект АЭС "Аккую" реализуют в срок, заявили в МИД
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока намечен на 2024 год.
АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Стоимость проекта – порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
"Росатом" заявлял, что открыт к сотрудничеству с Турцией по проектам новых атомных мощностей. У российской стороны есть свои предложения по техническим, экономическим и управленческим аспектам потенциального проекта второй атомной электростанции в Турции, отмечал ранее Лихачев. Сообщалось, что эту АЭС планируется построить в Синопе.
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