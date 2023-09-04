https://ria.ru/20230904/aes-1894164162.html

"Росатом" предложил для АЭС "Синоп" такой же проект, как и для "Аккую"

"Росатом" предложил для АЭС "Синоп" такой же проект, как и для "Аккую" - РИА Новости, 04.09.2023

"Росатом" предложил для АЭС "Синоп" такой же проект, как и для "Аккую"

"Росатом" предлагает для второй в Турции АЭС "Синоп" такой же проект из четырех энергоблоков, как для АЭС "Аккую", заявил генеральный директор российской... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T18:30

2023-09-04T18:30

2023-09-04T18:52

экономика

турция

алексей лихачев

аэс "аккую"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. "Росатом" предлагает для второй в Турции АЭС "Синоп" такой же проект из четырех энергоблоков, как для АЭС "Аккую", заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев в комментарии Первому каналу. "Я думаю, что речь пойдет о техническом "родном брате" станции "Аккую", четыре блока", - сказал Лихачев. Он коснулся и финансовой модели потенциального проекта. "Ожидаем, что во второй половине 2020-х годов будем иметь приличную выручку непосредственно в Турецкой Республике от продажи электричества (с АЭС "Аккую") и будем обладать, условно говоря, турецким инвестиционным ресурсом, который будем вкладывать в новую станцию, если такое решение будет принято", - добавил Лихачев.Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока намечен на 2024 год.АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Стоимость проекта – порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике."Росатом" заявлял, что открыт к сотрудничеству с Турцией по проектам новых атомных мощностей. У российской стороны есть свои предложения по техническим, экономическим и управленческим аспектам потенциального проекта второй атомной электростанции в Турции, отмечал ранее Лихачев. Сообщалось, что эту АЭС планируется построить в Синопе.

https://ria.ru/20230527/aes-1874493178.html

https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868217547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, турция, алексей лихачев, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия