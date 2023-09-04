https://ria.ru/20230904/adaptivnost-1894140223.html

Британские эксперты оценили адаптивность методов обороны ВС России

Британские эксперты оценили адаптивность методов обороны ВС России - РИА Новости, 04.09.2023

Британские эксперты оценили адаптивность методов обороны ВС России

Исследователи британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) считают, что постоянная адаптация методов обороны вооруженных сил... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:15

2023-09-04T17:15

2023-09-04T17:15

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

сергей лавров

энтони блинкен

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Исследователи британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) считают, что постоянная адаптация методов обороны вооруженных сил России бросает вызов наступлению украинских войск. "Российские силы продолжают адаптировать свои методы. Некоторые из этих адаптаций зависят от контекста, например, увеличение плотности минных полей... Другие адаптации носят системный характер", - пишут доктор Джек Уотлинг и научный сотрудник Ник Рейнольдс в своем аналитическом отчете. По мнению исследователей, рассредоточение систем РЭБ, а не концентрация их в основных зонах, переход к более точному прицельному огню являются одними из главных системных адаптаций российских войск. Аналитики считают, что все это создает проблемы и "бросает вызов украинскому наступлению", учитывая, что ВСУ и так страдают от высоких темпов потерь техники и низкого кадрового потенциала. Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230904/ukraina-1894120261.html

https://ria.ru/20230903/boepripasy-1893911752.html

россия

украина

сша

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россия, украина, сша, сергей лавров, энтони блинкен, вооруженные силы украины, нато, сво