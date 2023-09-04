https://ria.ru/20230904/abkhaziya-1894093557.html

Власти России ищут подрядчиков для восстановления аэропорта в Абхазии

Власти России ищут подрядчиков для восстановления аэропорта в Абхазии - РИА Новости, 04.09.2023

Власти России ищут подрядчиков для восстановления аэропорта в Абхазии

Минэкономразвития России объявило о начале приема и рассмотрения заявок российских юридических лиц в рамках реализации соглашения по возобновлению деятельности... РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T15:40

2023-09-04T15:40

2023-09-04T15:40

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Минэкономразвития России объявило о начале приема и рассмотрения заявок российских юридических лиц в рамках реализации соглашения по возобновлению деятельности Международного аэропорта Сухум им. В.Г. Ардзинба в Абхазии, сообщает пресс-служба ведомства.Заявки принимаются до 15 сентября 2023 года. Они будут рассматриваться совместной российско-абхазской комиссией.Соглашение между правительствами России и Абхазии было подписано в Санкт-Петербурге во время ПМЭФ 16 июня 2023 года.Аэропорт "Сухум" был построен в 60-х годах прошлого века. В настоящее время, как сообщается на сайте воздушной гавани, она реконструируется и не принимает пассажирские самолеты. Ближайшим к Абхазии российским аэропортом является сочинский. Большинство туристов и путешественников прилетают именно туда и затем пересекают российско-абхазскую границу на автобусе, маршрутке, такси или с помощью индивидуального трансфера. Международный аэропорт Сухум остается единственным гражданским аэропортом в Абхазии.

https://ria.ru/20230609/aeroport-1877324259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, абхазия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), аэропорт