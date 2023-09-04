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Власти России ищут подрядчиков для восстановления аэропорта в Абхазии - РИА Новости, 04.09.2023
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Туризм
 
15:40 04.09.2023
https://ria.ru/20230904/abkhaziya-1894093557.html
Власти России ищут подрядчиков для восстановления аэропорта в Абхазии
Власти России ищут подрядчиков для восстановления аэропорта в Абхазии - РИА Новости, 04.09.2023
Власти России ищут подрядчиков для восстановления аэропорта в Абхазии
Минэкономразвития России объявило о начале приема и рассмотрения заявок российских юридических лиц в рамках реализации соглашения по возобновлению деятельности... РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T15:40
2023-09-04T15:40
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туристы
абхазия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
аэропорт
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Минэкономразвития России объявило о начале приема и рассмотрения заявок российских юридических лиц в рамках реализации соглашения по возобновлению деятельности Международного аэропорта Сухум им. В.Г. Ардзинба в Абхазии, сообщает пресс-служба ведомства.Заявки принимаются до 15 сентября 2023 года. Они будут рассматриваться совместной российско-абхазской комиссией.Соглашение между правительствами России и Абхазии было подписано в Санкт-Петербурге во время ПМЭФ 16 июня 2023 года.Аэропорт "Сухум" был построен в 60-х годах прошлого века. В настоящее время, как сообщается на сайте воздушной гавани, она реконструируется и не принимает пассажирские самолеты. Ближайшим к Абхазии российским аэропортом является сочинский. Большинство туристов и путешественников прилетают именно туда и затем пересекают российско-абхазскую границу на автобусе, маршрутке, такси или с помощью индивидуального трансфера. Международный аэропорт Сухум остается единственным гражданским аэропортом в Абхазии.
https://ria.ru/20230609/aeroport-1877324259.html
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Власти России ищут подрядчиков для восстановления аэропорта в Абхазии

МЭР объявило тендер на поиск подрядчиков для восстановления аэропорта в Абхазии

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкСухум
Сухум - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Минэкономразвития России объявило о начале приема и рассмотрения заявок российских юридических лиц в рамках реализации соглашения по возобновлению деятельности Международного аэропорта Сухум им. В.Г. Ардзинба в Абхазии, сообщает пресс-служба ведомства.
Заявки принимаются до 15 сентября 2023 года. Они будут рассматриваться совместной российско-абхазской комиссией.
Соглашение между правительствами России и Абхазии было подписано в Санкт-Петербурге во время ПМЭФ 16 июня 2023 года.
Аэропорт "Сухум" был построен в 60-х годах прошлого века. В настоящее время, как сообщается на сайте воздушной гавани, она реконструируется и не принимает пассажирские самолеты. Ближайшим к Абхазии российским аэропортом является сочинский. Большинство туристов и путешественников прилетают именно туда и затем пересекают российско-абхазскую границу на автобусе, маршрутке, такси или с помощью индивидуального трансфера. Международный аэропорт Сухум остается единственным гражданским аэропортом в Абхазии.
Сухум, набережная - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Россия и Абхазия подпишут соглашение о восстановлении аэропорта "Сухум"
9 июня, 20:53
 
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