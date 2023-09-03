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Россиянам рассказали, как пожаловаться на управляющую компанию - РИА Новости, 03.09.2023
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13:13 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/zhaloby-1893923259.html
Россиянам рассказали, как пожаловаться на управляющую компанию
Россиянам рассказали, как пожаловаться на управляющую компанию - РИА Новости, 03.09.2023
Россиянам рассказали, как пожаловаться на управляющую компанию
Депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, как пожаловаться на управляющую компанию при несоответствующем качестве ее услуг. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T13:13
2023-09-03T13:13
общество
никита чаплин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, как пожаловаться на управляющую компанию при несоответствующем качестве ее услуг. Нередки ситуации, когда жители недовольны работой управляющих компаний, это становится особенно заметно, когда дом с отделкой только сдался, а владельцы находят у себя в квартирах трещины в стенах и дыры в окнах, отметил депутат. "Здесь порядок действий должен быть поэтапным. Для начала обращаемся в аварийно-диспетчерскую службу с жалобой, что, например, плохо убирают подъезд или течет грязная вода. Обращение зарегистрируют и должны будут решить. Если не помогло, то гражданин вправе написать претензию руководителю управляющей компании, причем вам обязаны ответить в течение 10 рабочих дней", - сказал Чаплин. Если и далее жителей игнорируют, то можно обратиться в жилищную инспекцию через портал госуслуг, выбрав свой регион, отметил депутат. "Если нарушается закон о защите прав потребителей (качество услуг от управляющей компании не соответствует нормативам), то жители могут написать жалобу, в том числе коллективную, в Роспотребнадзор", - добавил он. По его словам, при противоправных действиях со стороны управляющей компании (необоснованное увеличение платежей) граждане могут обратиться в прокуратуру и в суд, чтобы взыскать ущерб. "Напоминаю жителям, что если новый дом на гарантии, а отделка была включена в стоимость квартиры, то вы вправе требовать устранения недочетов в ремонте, как в своей квартире, так и в подъезде", - сказал Чаплин.
https://realty.ria.ru/20230713/novostroyka-1883897418.html
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60
общество, никита чаплин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Никита Чаплин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Россиянам рассказали, как пожаловаться на управляющую компанию

Депутат ГД Чаплин объяснил, что делать недовольным работой управляющей компании

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКапитальный ремонт жилья
Капитальный ремонт жилья - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Капитальный ремонт жилья. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, как пожаловаться на управляющую компанию при несоответствующем качестве ее услуг.
Нередки ситуации, когда жители недовольны работой управляющих компаний, это становится особенно заметно, когда дом с отделкой только сдался, а владельцы находят у себя в квартирах трещины в стенах и дыры в окнах, отметил депутат.
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"Здесь порядок действий должен быть поэтапным. Для начала обращаемся в аварийно-диспетчерскую службу с жалобой, что, например, плохо убирают подъезд или течет грязная вода. Обращение зарегистрируют и должны будут решить. Если не помогло, то гражданин вправе написать претензию руководителю управляющей компании, причем вам обязаны ответить в течение 10 рабочих дней", - сказал Чаплин.
Если и далее жителей игнорируют, то можно обратиться в жилищную инспекцию через портал госуслуг, выбрав свой регион, отметил депутат.
"Если нарушается закон о защите прав потребителей (качество услуг от управляющей компании не соответствует нормативам), то жители могут написать жалобу, в том числе коллективную, в Роспотребнадзор", - добавил он.
По его словам, при противоправных действиях со стороны управляющей компании (необоснованное увеличение платежей) граждане могут обратиться в прокуратуру и в суд, чтобы взыскать ущерб.
"Напоминаю жителям, что если новый дом на гарантии, а отделка была включена в стоимость квартиры, то вы вправе требовать устранения недочетов в ремонте, как в своей квартире, так и в подъезде", - сказал Чаплин.
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ОбществоНикита ЧаплинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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