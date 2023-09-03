https://ria.ru/20230903/zhaloby-1893923259.html

Россиянам рассказали, как пожаловаться на управляющую компанию

Россиянам рассказали, как пожаловаться на управляющую компанию - РИА Новости, 03.09.2023

Россиянам рассказали, как пожаловаться на управляющую компанию

Депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, как пожаловаться на управляющую компанию при несоответствующем качестве ее услуг. РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T13:13

2023-09-03T13:13

2023-09-03T13:13

общество

никита чаплин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769408146_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_32567da9ac9d478ef8632c65f4ecab45.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, как пожаловаться на управляющую компанию при несоответствующем качестве ее услуг. Нередки ситуации, когда жители недовольны работой управляющих компаний, это становится особенно заметно, когда дом с отделкой только сдался, а владельцы находят у себя в квартирах трещины в стенах и дыры в окнах, отметил депутат. "Здесь порядок действий должен быть поэтапным. Для начала обращаемся в аварийно-диспетчерскую службу с жалобой, что, например, плохо убирают подъезд или течет грязная вода. Обращение зарегистрируют и должны будут решить. Если не помогло, то гражданин вправе написать претензию руководителю управляющей компании, причем вам обязаны ответить в течение 10 рабочих дней", - сказал Чаплин. Если и далее жителей игнорируют, то можно обратиться в жилищную инспекцию через портал госуслуг, выбрав свой регион, отметил депутат. "Если нарушается закон о защите прав потребителей (качество услуг от управляющей компании не соответствует нормативам), то жители могут написать жалобу, в том числе коллективную, в Роспотребнадзор", - добавил он. По его словам, при противоправных действиях со стороны управляющей компании (необоснованное увеличение платежей) граждане могут обратиться в прокуратуру и в суд, чтобы взыскать ущерб. "Напоминаю жителям, что если новый дом на гарантии, а отделка была включена в стоимость квартиры, то вы вправе требовать устранения недочетов в ремонте, как в своей квартире, так и в подъезде", - сказал Чаплин.

https://realty.ria.ru/20230713/novostroyka-1883897418.html

https://realty.ria.ru/20230706/oshibki-1882513134.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, никита чаплин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)