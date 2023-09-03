https://ria.ru/20230903/zelenskiy-1893944730.html

"Тысячи". Зеленского призвали готовиться к худшему из-за маневра России

"Тысячи". Зеленского призвали готовиться к худшему из-за маневра России - РИА Новости, 03.09.2023

"Тысячи". Зеленского призвали готовиться к худшему из-за маневра России

Переданные Украине истребители НАТО не помогут ВСУ из-за их уязвимости перед российскими системами ПВО, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T16:15

2023-09-03T16:15

2023-09-03T19:55

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

министерство обороны сша

f-16

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Переданные Украине истребители НАТО не помогут ВСУ из-за их уязвимости перед российскими системами ПВО, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Даже если бы у них были тысячи F-16 — кто на них будет летать? Они не могут по взмаху волшебной палочки <…> найти подходящих пилотов. <…> На театре военных действий им нужно противостоять одним из самых передовых средств ПВО, их просто собьют", — пояснил он.По словам эксперта, Владимира Зеленского также предупредили, что даже самые передовые американские истребители пятого поколения F-35 не смогли бы обойти российскую противовоздушную оборону. Джонсон убежден, что для стран НАТО станет суровым уроком то, что они разработали оружие, не учтя при этом потенциал оборонных систем противника."Российская ПВО превосходит все, что есть у Запада. И все наши так называемые технологии малозаметности уязвимы перед ней", — резюмировал он.В середине августа высокопоставленный представитель администрации Белого дома сообщил, что США решили одобрить передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов. По его словам, киевские власти получат их от третьих стран после завершения подготовки летчиков ВСУ. При этом в Пентагоне отметили, что бывшая советская республика пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения этих самолетов.

https://ria.ru/20230903/putin-1893930711.html

https://ria.ru/20230903/vsu-1893935430.html

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