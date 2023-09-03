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"Тысячи". Зеленского призвали готовиться к худшему из-за маневра России - РИА Новости, 03.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 03.09.2023 (обновлено: 19:55 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/zelenskiy-1893944730.html
"Тысячи". Зеленского призвали готовиться к худшему из-за маневра России
"Тысячи". Зеленского призвали готовиться к худшему из-за маневра России - РИА Новости, 03.09.2023
"Тысячи". Зеленского призвали готовиться к худшему из-за маневра России
Переданные Украине истребители НАТО не помогут ВСУ из-за их уязвимости перед российскими системами ПВО, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T16:15
2023-09-03T19:55
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
украина
россия
владимир зеленский
министерство обороны сша
f-16
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Переданные Украине истребители НАТО не помогут ВСУ из-за их уязвимости перед российскими системами ПВО, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Даже если бы у них были тысячи F-16 — кто на них будет летать? Они не могут по взмаху волшебной палочки &lt;…&gt; найти подходящих пилотов. &lt;…&gt; На театре военных действий им нужно противостоять одним из самых передовых средств ПВО, их просто собьют", — пояснил он.По словам эксперта, Владимира Зеленского также предупредили, что даже самые передовые американские истребители пятого поколения F-35 не смогли бы обойти российскую противовоздушную оборону. Джонсон убежден, что для стран НАТО станет суровым уроком то, что они разработали оружие, не учтя при этом потенциал оборонных систем противника."Российская ПВО превосходит все, что есть у Запада. И все наши так называемые технологии малозаметности уязвимы перед ней", — резюмировал он.В середине августа высокопоставленный представитель администрации Белого дома сообщил, что США решили одобрить передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов. По его словам, киевские власти получат их от третьих стран после завершения подготовки летчиков ВСУ. При этом в Пентагоне отметили, что бывшая советская республика пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения этих самолетов.
https://ria.ru/20230903/putin-1893930711.html
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в мире, технологии, украина, россия, владимир зеленский, министерство обороны сша, f-16, нато, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Министерство обороны США, F-16, НАТО, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США
"Тысячи". Зеленского призвали готовиться к худшему из-за маневра России

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: переданные ВСУ F-16 будут уязвимы перед российской ПВО

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Переданные Украине истребители НАТО не помогут ВСУ из-за их уязвимости перед российскими системами ПВО, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
"Даже если бы у них были тысячи F-16 — кто на них будет летать? Они не могут по взмаху волшебной палочки <…> найти подходящих пилотов. <…> На театре военных действий им нужно противостоять одним из самых передовых средств ПВО, их просто собьют", — пояснил он.
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По словам эксперта, Владимира Зеленского также предупредили, что даже самые передовые американские истребители пятого поколения F-35 не смогли бы обойти российскую противовоздушную оборону.
Джонсон убежден, что для стран НАТО станет суровым уроком то, что они разработали оружие, не учтя при этом потенциал оборонных систем противника.
"Российская ПВО превосходит все, что есть у Запада. И все наши так называемые технологии малозаметности уязвимы перед ней", — резюмировал он.
В середине августа высокопоставленный представитель администрации Белого дома сообщил, что США решили одобрить передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов. По его словам, киевские власти получат их от третьих стран после завершения подготовки летчиков ВСУ. При этом в Пентагоне отметили, что бывшая советская республика пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения этих самолетов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМинистерство обороны СШАF-16НАТОВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)США
 
 
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