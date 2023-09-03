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Страшное предупреждение Зеленского о России шокировало турок - РИА Новости, 03.09.2023
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08:49 03.09.2023 (обновлено: 09:51 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/zelenskiy-1893899030.html
Страшное предупреждение Зеленского о России шокировало турок
Страшное предупреждение Зеленского о России шокировало турок - РИА Новости, 03.09.2023
Страшное предупреждение Зеленского о России шокировало турок
Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что, пока Крым находится в составе России, "в мире... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T08:49
2023-09-03T09:51
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
владимир зеленский
африка
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что, пока Крым находится в составе России, "в мире будет постоянный хаос".Кроме того, по его утверждению, Москва пытается создать хаос в Африке. "Лучше пусть думает о своей стране, а не об Африке", — написал один из комментаторов. "Африка избавляется от влияния Франции", — поддержал его другой читатель.&quot;Зеленский, это ты превратил свою страну в хаос&quot;, — отметил третий юзер."Марионетка Запада", — поделился мнением еще один пользователь."Запад довел Украину до серьезного конфликта, чтобы финансировать свою экономику за счет продажи оружия", — заключил участник дискуссии. Зеленский неоднократно заявлял о желании захватить Крым. Ранее он сообщил о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации" полуострова, пообещав достаточно быстро реинтегрировать его в "государственную ткань Украины". Высказываемые Киевом намерения в России называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы невозможно.В МИД России заявляли, что позиции Парижа в Африке ослабли из-за его собственной политики, основанной на колониальных методах, принципах, так называемой системе Françafrique, которая сейчас разваливается на глазах, не работает и не отвечает национальным интересам африканских государств.
https://ria.ru/20230903/piloty-1893891756.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, африка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Африка
Страшное предупреждение Зеленского о России шокировало турок

Читатели Haber 7 осудили слова Зеленского о хаосе из-за Крыма в составе России

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что, пока Крым находится в составе России, "в мире будет постоянный хаос".

Кроме того, по его утверждению, Москва пытается создать хаос в Африке.
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"Лучше пусть думает о своей стране, а не об Африке", — написал один из комментаторов.

"Африка избавляется от влияния Франции", — поддержал его другой читатель.
«

"Зеленский, это ты превратил свою страну в хаос", — отметил третий юзер.

"Марионетка Запада", — поделился мнением еще один пользователь.
"Запад довел Украину до серьезного конфликта, чтобы финансировать свою экономику за счет продажи оружия", — заключил участник дискуссии.
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Зеленский неоднократно заявлял о желании захватить Крым. Ранее он сообщил о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации" полуострова, пообещав достаточно быстро реинтегрировать его в "государственную ткань Украины". Высказываемые Киевом намерения в России называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы невозможно.

В МИД России заявляли, что позиции Парижа в Африке ослабли из-за его собственной политики, основанной на колониальных методах, принципах, так называемой системе Françafrique, которая сейчас разваливается на глазах, не работает и не отвечает национальным интересам африканских государств.
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