Страшное предупреждение Зеленского о России шокировало турок
Читатели Haber 7 осудили слова Зеленского о хаосе из-за Крыма в составе России
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что, пока Крым находится в составе России, "в мире будет постоянный хаос".
Кроме того, по его утверждению, Москва пытается создать хаос в Африке.
Кроме того, по его утверждению, Москва пытается создать хаос в Африке.
"Лучше пусть думает о своей стране, а не об Африке", — написал один из комментаторов.
"Африка избавляется от влияния Франции", — поддержал его другой читатель.
"Африка избавляется от влияния Франции", — поддержал его другой читатель.
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"Зеленский, это ты превратил свою страну в хаос", — отметил третий юзер.
"Марионетка Запада", — поделился мнением еще один пользователь.
"Запад довел Украину до серьезного конфликта, чтобы финансировать свою экономику за счет продажи оружия", — заключил участник дискуссии.
Зеленский неоднократно заявлял о желании захватить Крым. Ранее он сообщил о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации" полуострова, пообещав достаточно быстро реинтегрировать его в "государственную ткань Украины". Высказываемые Киевом намерения в России называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы невозможно.
В МИД России заявляли, что позиции Парижа в Африке ослабли из-за его собственной политики, основанной на колониальных методах, принципах, так называемой системе Françafrique, которая сейчас разваливается на глазах, не работает и не отвечает национальным интересам африканских государств.
В МИД России заявляли, что позиции Парижа в Африке ослабли из-за его собственной политики, основанной на колониальных методах, принципах, так называемой системе Françafrique, которая сейчас разваливается на глазах, не работает и не отвечает национальным интересам африканских государств.