https://ria.ru/20230903/zelenskiy-1893899030.html

Страшное предупреждение Зеленского о России шокировало турок

Страшное предупреждение Зеленского о России шокировало турок - РИА Новости, 03.09.2023

Страшное предупреждение Зеленского о России шокировало турок

Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что, пока Крым находится в составе России, "в мире... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T08:49

2023-09-03T08:49

2023-09-03T09:51

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

москва

владимир зеленский

африка

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что, пока Крым находится в составе России, "в мире будет постоянный хаос".Кроме того, по его утверждению, Москва пытается создать хаос в Африке. "Лучше пусть думает о своей стране, а не об Африке", — написал один из комментаторов. "Африка избавляется от влияния Франции", — поддержал его другой читатель."Зеленский, это ты превратил свою страну в хаос", — отметил третий юзер."Марионетка Запада", — поделился мнением еще один пользователь."Запад довел Украину до серьезного конфликта, чтобы финансировать свою экономику за счет продажи оружия", — заключил участник дискуссии. Зеленский неоднократно заявлял о желании захватить Крым. Ранее он сообщил о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации" полуострова, пообещав достаточно быстро реинтегрировать его в "государственную ткань Украины". Высказываемые Киевом намерения в России называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы невозможно.В МИД России заявляли, что позиции Парижа в Африке ослабли из-за его собственной политики, основанной на колониальных методах, принципах, так называемой системе Françafrique, которая сейчас разваливается на глазах, не работает и не отвечает национальным интересам африканских государств.

https://ria.ru/20230903/piloty-1893891756.html

https://ria.ru/20230902/kuleba-1893838752.html

https://ria.ru/20230902/krym-1893802678.html

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украина

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африка

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в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, африка