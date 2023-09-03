https://ria.ru/20230903/zapad-1893888636.html

Делают ужасные вещи. Экс-премьер Словакии раскрыл Западу правду об Украине

Делают ужасные вещи. Экс-премьер Словакии раскрыл Западу правду об Украине - РИА Новости, 03.09.2023

Делают ужасные вещи. Экс-премьер Словакии раскрыл Западу правду об Украине

Западные СМИ знают о фашистах и нацистах в рядах украинской армии и открыто об этом говорят, но не осуждают наличие в ВСУ праворадикальных группировок. Об этом... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T02:20

2023-09-03T02:20

2023-09-03T02:20

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словакия

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роберт фицо

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Западные СМИ знают о фашистах и нацистах в рядах украинской армии и открыто об этом говорят, но не осуждают наличие в ВСУ праворадикальных группировок. Об этом заявил бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время выступления."Западные СМИ открыто говорят о том что в рядах украинской армии есть фашисты. Возьмем полк "Азов"*, члены которого — явные фашисты. Знаете что говорят в Словакии? Бандеровцы и прочие, кто там воюет, это просто уличные хулиганы на задворках общества. Я никогда не видел уличного хулигана с пулеметом на танке. Но они служат в армии и делают ужасные вещи", — высказался экс-министр.Политик также выразил недовольство тем, что на Западе перед такими формированиями "расстилают красную дорожку". Кроме того, те, кто поддерживают продвижение нацизма, топчут наследие Словацкого национального восстания, добавил он.В заключение Фицо отметил, что власти боятся запретить нацистскую символику из-за страха наказания от Брюсселя и Вашингтона, и призвал противостоять нацизму и фашизму во всех проявлениях.В прошлом году СК России сообщил о получении доказательств совершения членами "Азова"*, а также запрещенной в России экстремистской украинской организации "Правый сектор"* жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса. Уже в ходе российской специальной военной операции стали известны многочисленные свидетельства преступлений "азовцев"*: они подозреваются в зверских пытках и убийствах мирных жителей и пленных, использовании мирных жителей многих населенных пунктов в качестве "живого щита". "Азов"* использовал нацистскую символику.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230618/natsisty-1878947056.html

https://ria.ru/20230513/vsu-1871543718.html

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в мире, словакия, россия, украина, роберт фицо, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)