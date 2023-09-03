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Врачи рассказали о состоянии актера Алексея Янина
Врачи рассказали о состоянии актера Алексея Янина - РИА Новости, 03.09.2023
Врачи рассказали о состоянии актера Алексея Янина
Актер Алексей Янин находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в столичном НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T09:00
2023-09-03T09:00
2023-09-03T16:32
культура
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новости культуры
алексей янин
нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Актер Алексей Янин находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в столичном НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского."В реанимации неврологии он находится, состояние тяжелое", — заявил собеседник агентства.Накануне на сайте Российского академического Молодежного театра (РАМТ) появилось сообщение, что Янин умер после восьми лет борьбы с последствиями инсульта в возрасте 40 лет. Впоследствии эту запись удалили.Позднее жена сообщила, что на самом деле ее муж жив и находится в коме в крайне тяжелом состоянии. В пресс-службе РАМТ подтвердили, что информация о смерти артиста не соответствует действительности.В мае 2015 года у артиста случился инсульт. Болезнь и проведенная трепанация привели к проблемам с речью и памятью.Янин наиболее известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Судья", "Сильнее судьбы", "С любимыми не расстаются", "Одноклассники", "Клуб", "Дочки-матери", "Студенты". В его фильмографии 34 картины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, россия, москва, новости культуры, алексей янин, нии скорой помощи имени н. в. склифосовского
Культура, Кино и сериалы, Россия, Москва, Новости культуры, Алексей Янин, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Врачи рассказали о состоянии актера Алексея Янина
НИИ Склифосовского: актёр Янин находится в реанимации в тяжелом состоянии
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Актер Алексей Янин находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в столичном НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
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"В реанимации неврологии он находится, состояние тяжелое", — заявил собеседник агентства.
Накануне на сайте Российского академического Молодежного театра (РАМТ) появилось сообщение, что Янин умер после восьми лет борьбы с последствиями инсульта в возрасте 40 лет. Впоследствии эту запись удалили.
Позднее жена сообщила, что на самом деле ее муж жив и находится в коме в крайне тяжелом состоянии. В пресс-службе РАМТ подтвердили, что информация о смерти артиста не соответствует действительности.
В мае 2015 года у артиста случился инсульт. Болезнь и проведенная трепанация привели к проблемам с речью и памятью.
Янин наиболее известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Судья", "Сильнее судьбы", "С любимыми не расстаются", "Одноклассники", "Клуб", "Дочки-матери", "Студенты". В его фильмографии 34 картины.