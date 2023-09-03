https://ria.ru/20230903/yanin-1893900076.html

Врачи рассказали о состоянии актера Алексея Янина

Врачи рассказали о состоянии актера Алексея Янина - РИА Новости, 03.09.2023

Врачи рассказали о состоянии актера Алексея Янина

Актер Алексей Янин находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в столичном НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T09:00

2023-09-03T09:00

2023-09-03T16:32

культура

кино и сериалы

россия

москва

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алексей янин

нии скорой помощи имени н. в. склифосовского

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Актер Алексей Янин находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в столичном НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского."В реанимации неврологии он находится, состояние тяжелое", — заявил собеседник агентства.Накануне на сайте Российского академического Молодежного театра (РАМТ) появилось сообщение, что Янин умер после восьми лет борьбы с последствиями инсульта в возрасте 40 лет. Впоследствии эту запись удалили.Позднее жена сообщила, что на самом деле ее муж жив и находится в коме в крайне тяжелом состоянии. В пресс-службе РАМТ подтвердили, что информация о смерти артиста не соответствует действительности.В мае 2015 года у артиста случился инсульт. Болезнь и проведенная трепанация привели к проблемам с речью и памятью.Янин наиболее известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Судья", "Сильнее судьбы", "С любимыми не расстаются", "Одноклассники", "Клуб", "Дочки-матери", "Студенты". В его фильмографии 34 картины.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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