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Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Одессе - РИА Новости, 03.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:45 03.09.2023 (обновлено: 08:39 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/vzryv-1893889445.html
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Одессе - РИА Новости, 03.09.2023
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Одессе
В Одессе прогремел мощный взрыв, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T02:45
2023-09-03T08:39
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
одесская область
вооруженные силы рф
украина
измаильский район
владимир путин
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Одессе прогремел мощный взрыв, сообщило украинское издание "Зеркало недели".&quot;Одесса, местные паблики сообщают о мощном взрыве. Предварительно — работа ПВО&quot;, — говорится в публикации.Позднее СМИ уточнило, что взрыв прогремел в районе города Рени в Измаильском районе, где располагается морской торговый порт.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, с 01:05 мск в Одесской области объявили воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи бывшей советской республики. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту.ВСУ вновь ударили по мосту через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские войска нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20230902/vzryv-1893817905.html
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одесса
одесская область
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в мире, одесса, одесская область, вооруженные силы рф, украина, измаильский район, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Одесская область, Вооруженные силы РФ, Украина, Измаильский район, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Одессе

В городе Рени Одесской области прогремел мощный взрыв

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Одессе прогремел мощный взрыв, сообщило украинское издание "Зеркало недели".
«

"Одесса, местные паблики сообщают о мощном взрыве. Предварительно — работа ПВО", — говорится в публикации.

Позднее СМИ уточнило, что взрыв прогремел в районе города Рени в Измаильском районе, где располагается морской торговый порт.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, с 01:05 мск в Одесской области объявили воздушную тревогу.
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ВСУ вновь ударили по мосту через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские войска нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаОдесская областьВооруженные силы РФУкраинаИзмаильский районВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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