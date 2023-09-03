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Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Одессе - РИА Новости, 03.09.2023
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Одессе
В Одессе прогремел мощный взрыв, сообщило украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T02:45
2023-09-03T02:45
2023-09-03T08:39
специальная военная операция на украине
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одесса
одесская область
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украина
измаильский район
владимир путин
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Одессе прогремел мощный взрыв, сообщило украинское издание "Зеркало недели"."Одесса, местные паблики сообщают о мощном взрыве. Предварительно — работа ПВО", — говорится в публикации.Позднее СМИ уточнило, что взрыв прогремел в районе города Рени в Измаильском районе, где располагается морской торговый порт.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, с 01:05 мск в Одесской области объявили воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи бывшей советской республики. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту.ВСУ вновь ударили по мосту через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские войска нанесли серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Одесская область, Вооруженные силы РФ, Украина, Измаильский район, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Одессе
В городе Рени Одесской области прогремел мощный взрыв