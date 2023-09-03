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Опрос показал, как бы проголосовали американцы на президентских выборах - РИА Новости, 03.09.2023
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01:10 03.09.2023 (обновлено: 01:38 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/vybory-1893886465.html
Опрос показал, как бы проголосовали американцы на президентских выборах
Опрос показал, как бы проголосовали американцы на президентских выборах - РИА Новости, 03.09.2023
Опрос показал, как бы проголосовали американцы на президентских выборах
Сорок шесть процентов избирателей проголосовали бы за Джо Байдена и столько же - за Дональда Трампа, если бы выборы президенты США проводились сегодня и... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T01:10
2023-09-03T01:38
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
президентские выборы в сша
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ВАШИНГТОН, 3 сен — РИА Новости. Сорок шесть процентов избирателей проголосовали бы за Джо Байдена и столько же - за Дональда Трампа, если бы выборы президенты США проводились сегодня и ограничились соперничеством этих двух кандидатов, свидетельствует опрос газеты Wall Street Journal. Опрос выявил 8% респондентов, которые не определились в своих предпочтениях. При наличии кандидатов от третьих сил – партии зеленых или либертарианцев – бывший президент Трамп опережает действующего президента Байдена с результатом 40% против 39% с ростом доли неопределившихся до 17%. Опрос проводился 24-30 августа среди полутора тысяч зарегистрированных избирателей.
https://ria.ru/20230828/bayden-1892618269.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, президентские выборы в сша
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Президентские выборы в США
Опрос показал, как бы проголосовали американцы на президентских выборах

WSJ: за Трампа и Байдена готовы голосовать по 46% американских избирателей

© AP Photo / Eugene HoshikoТрамп и Байден
Трамп и Байден - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Трамп и Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 сен — РИА Новости. Сорок шесть процентов избирателей проголосовали бы за Джо Байдена и столько же - за Дональда Трампа, если бы выборы президенты США проводились сегодня и ограничились соперничеством этих двух кандидатов, свидетельствует опрос газеты Wall Street Journal.
Опрос выявил 8% респондентов, которые не определились в своих предпочтениях.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Эксперт рассказал, в каком случае Байдена могут снять с выборов
28 августа, 10:54
При наличии кандидатов от третьих сил – партии зеленых или либертарианцев – бывший президент Трамп опережает действующего президента Байдена с результатом 40% против 39% с ростом доли неопределившихся до 17%.
Опрос проводился 24-30 августа среди полутора тысяч зарегистрированных избирателей.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
Опрос: 60 процентов республиканцев готовы поддержать Трампа на праймериз
Вчера, 18:12
 
В миреСШАДжо БайденДональд ТрампПрезидентские выборы в США
 
 
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