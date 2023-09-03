https://ria.ru/20230903/vsu-1893935430.html

В Киеве рассказали об истерике Зеленского из-за ЧП на фронте

В Киеве рассказали об истерике Зеленского из-за ЧП на фронте - РИА Новости, 03.09.2023

В Киеве рассказали об истерике Зеленского из-за ЧП на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский паникует из-за нехватки людских ресурсов в ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T15:12

2023-09-03T15:12

2023-09-03T17:09

специальная военная операция на украине

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нато

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский паникует из-за нехватки людских ресурсов в ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Почему истерика еще такая у Зеленского — потому, что нет живой силы и огромные потери", — пояснил он.По словам эксперта, сейчас военные пытаются силой заставить людей служить в армии. При этом такие методы приводят только к нагнетанию ситуации и росту ненависти к главе киевского режима."Украина не имеет резервов военных, и желающих сегодня идти воевать на линию фронта среди украинских мужчин очень мало, не хотят идти", — резюмировал Соскин.ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что войска противника не смогли добиться каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом наступления. Украине, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.СМИ и военные эксперты из США и Европы также указывают на провал летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230903/vsu-1893918445.html

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