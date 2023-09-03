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В Киеве рассказали об истерике Зеленского из-за ЧП на фронте - РИА Новости, 03.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 03.09.2023 (обновлено: 17:09 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/vsu-1893935430.html
В Киеве рассказали об истерике Зеленского из-за ЧП на фронте
В Киеве рассказали об истерике Зеленского из-за ЧП на фронте - РИА Новости, 03.09.2023
В Киеве рассказали об истерике Зеленского из-за ЧП на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский паникует из-за нехватки людских ресурсов в ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T15:12
2023-09-03T17:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский паникует из-за нехватки людских ресурсов в ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Почему истерика еще такая у Зеленского — потому, что нет живой силы и огромные потери", — пояснил он.По словам эксперта, сейчас военные пытаются силой заставить людей служить в армии. При этом такие методы приводят только к нагнетанию ситуации и росту ненависти к главе киевского режима."Украина не имеет резервов военных, и желающих сегодня идти воевать на линию фронта среди украинских мужчин очень мало, не хотят идти", — резюмировал Соскин.ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что войска противника не смогли добиться каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом наступления. Украине, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.СМИ и военные эксперты из США и Европы также указывают на провал летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230903/vsu-1893918445.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, НАТО
В Киеве рассказали об истерике Зеленского из-за ЧП на фронте

Экс-советник Кучмы Соскин заявил о панике Зеленского из-за нехватки людей в ВСУ

© AP Photo / Clodagh KilcoyneПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© AP Photo / Clodagh Kilcoyne
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский паникует из-за нехватки людских ресурсов в ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"Почему истерика еще такая у Зеленского — потому, что нет живой силы и огромные потери", — пояснил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
Не так, как в новостях. Солдаты ВСУ рассказали, как их подставила НАТО
Вчера, 12:23
По словам эксперта, сейчас военные пытаются силой заставить людей служить в армии. При этом такие методы приводят только к нагнетанию ситуации и росту ненависти к главе киевского режима.
"Украина не имеет резервов военных, и желающих сегодня идти воевать на линию фронта среди украинских мужчин очень мало, не хотят идти", — резюмировал Соскин.
ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что войска противника не смогли добиться каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом наступления. Украине, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
СМИ и военные эксперты из США и Европы также указывают на провал летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийОлег СоскинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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