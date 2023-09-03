https://ria.ru/20230903/vsu-1893923829.html
ВС России отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении
ВС России отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 03.09.2023
ВС России отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские военнослужащие группировки "Запад" уничтожили за сутки на Купянском направлении до 40 украинских военных, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T13:16
2023-09-03T13:16
2023-09-03T13:30
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
сергеевка
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891291077_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_25de02dbb7683f282699dd2d3af114cb.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" уничтожили за сутки на Купянском направлении до 40 украинских военных, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ."За сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск вместе с авиацией и артиллерией отразили три контратаки 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районе Сергеевки в ЛНР."В районах населенных пунктов Свердловка, Сергеевка Луганской народной республики, Двуречная, Берестовое и Бударки Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике противника", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893924127.html
россия
сергеевка
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891291077_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_acc8c2b63d09ab55e93e1cd86fc003fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность, сергеевка, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность, Сергеевка, Луганская Народная Республика
ВС России отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении
ВС России за сутки уничтожили до 40 украинских боевиков на Купянском направлении