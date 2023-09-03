https://ria.ru/20230903/vsu-1893923829.html

ВС России отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении

ВС России отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 03.09.2023

ВС России отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении

Российские военнослужащие группировки "Запад" уничтожили за сутки на Купянском направлении до 40 украинских военных, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T13:16

2023-09-03T13:16

2023-09-03T13:30

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

безопасность

сергеевка

луганская народная республика

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" уничтожили за сутки на Купянском направлении до 40 украинских военных, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ."За сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск вместе с авиацией и артиллерией отразили три контратаки 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районе Сергеевки в ЛНР."В районах населенных пунктов Свердловка, Сергеевка Луганской народной республики, Двуречная, Берестовое и Бударки Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике противника", - уточнили в МО РФ.

https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893924127.html

россия

сергеевка

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность, сергеевка, луганская народная республика