Рейтинг@Mail.ru
ВС России отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 03.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 03.09.2023 (обновлено: 13:30 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/vsu-1893923829.html
ВС России отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении
ВС России отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 03.09.2023
ВС России отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские военнослужащие группировки "Запад" уничтожили за сутки на Купянском направлении до 40 украинских военных, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T13:16
2023-09-03T13:30
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
сергеевка
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891291077_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_25de02dbb7683f282699dd2d3af114cb.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" уничтожили за сутки на Купянском направлении до 40 украинских военных, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ."За сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск вместе с авиацией и артиллерией отразили три контратаки 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районе Сергеевки в ЛНР."В районах населенных пунктов Свердловка, Сергеевка Луганской народной республики, Двуречная, Берестовое и Бударки Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике противника", - уточнили в МО РФ.
https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893924127.html
россия
сергеевка
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891291077_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_acc8c2b63d09ab55e93e1cd86fc003fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность, сергеевка, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность, Сергеевка, Луганская Народная Республика
ВС России отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении

ВС России за сутки уничтожили до 40 украинских боевиков на Купянском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" уничтожили за сутки на Купянском направлении до 40 украинских военных, сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ.
"За сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также артиллерийская система М777 производства США", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск вместе с авиацией и артиллерией отразили три контратаки 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районе Сергеевки в ЛНР.
"В районах населенных пунктов Свердловка, Сергеевка Луганской народной республики, Двуречная, Берестовое и Бударки Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике противника", - уточнили в МО РФ.
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
На Краснолиманском направлении ВС России уничтожили до 50 военных ВСУ
Вчера, 13:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФБезопасностьСергеевкаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала