https://ria.ru/20230903/vsu-1893918445.html

Не так, как в новостях. Солдаты ВСУ рассказали, как их подставила НАТО

Не так, как в новостях. Солдаты ВСУ рассказали, как их подставила НАТО - РИА Новости, 03.09.2023

Не так, как в новостях. Солдаты ВСУ рассказали, как их подставила НАТО

Украинские солдаты пожаловались Kyiv Independent на серьезные проблемы с военной подготовкой и сложную обстановку на фронте. РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T12:23

2023-09-03T12:23

2023-09-03T20:37

в мире

украина

харьковская область

артемовский

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Украинские солдаты пожаловались Kyiv Independent на серьезные проблемы с военной подготовкой и сложную обстановку на фронте."От низших чинов до командиров — им не хватает и боевого опыта. <…> Офицеры НАТО (проводящие инструктаж ВСУ. — Прим. ред.) не понимают реальной обстановки на местах, западные переводчики зачастую не владеют узконаправленной военной лексикой и не могут передавать точные команды или ответы инструкторов", — перечислило издание жалобы солдат.Военнослужащие из разных бригад ВСУ также рассказали изданию, что российская армия в районе Харьковской области обладает внушительным боевым опытом и хорошо вооружена."Все не так, как вы читаете в ежедневных брифингах и в новостях", — заявил сержант Владимир, находившийся в эпицентре боевых действий.Деморализованные украинцы постепенно перестают видеть смысл в продолжении бессмысленных сражений, подчеркнул автор. "Героический подвиг — выскочить из подвала и бесцельно стрелять в сторону русских, а потом остаться без руки, ноги или просто умереть? В чем смысл?" — задал вопрос военный.Украина 4 июня начал контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".

https://ria.ru/20230903/piloty-1893891756.html

https://ria.ru/20230902/vsu-1893820635.html

украина

харьковская область

артемовский

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в мире, украина, харьковская область, артемовский, владимир путин, нато, вооруженные силы украины