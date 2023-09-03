https://ria.ru/20230903/voyna-1893930197.html

Посол назвал фантазии о поражении России в прокси-войне Запада несбыточными

Посол назвал фантазии о поражении России в прокси-войне Запада несбыточными - РИА Новости, 03.09.2023

Посол назвал фантазии о поражении России в прокси-войне Запада несбыточными

Подвиг героев, освободивших Китай от японских милитаристских захватчиков во время Второй мировой войны, служит назиданием силам, которые тешат себя иллюзиями о... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T14:19

2023-09-03T14:19

2023-09-03T14:19

в мире

китай

россия

белоруссия

игорь моргулов

вторая мировая война (1939-1945)

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ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Подвиг героев, освободивших Китай от японских милитаристских захватчиков во время Второй мировой войны, служит назиданием силам, которые тешат себя иллюзиями о возможности "стратегического поражения России" в развязанной Западом прокси-войне, подобные фантазии несбыточны, заявил на церемонии возложения цветов в воскресенье посол России в Китае Игорь Моргулов. Третьего сентября в расположенном к северу от Пекина городе Чэндэ прошла церемония в память о советских солдатах и офицерах, павших при освобождении Северо-Востока Китая от японских захватчиков. В церемонии приняли участие посол России в Китае Игорь Моргулов, посол Белоруссии в Китае Юрий Сенько, атташе по вопросам обороны и сотрудники посольств РФ и Белоруссии, российские соотечественники, проживающие в Китае, представители МИД КНР и местных органов власти. Посольство России в Китае сообщило в официальном Telegram-канале, что собравшиеся возложили цветы к мемориалу советским воинам и "почтили минутой молчания память советских солдат и офицеров, совершивших великий подвиг во имя свободы и независимости наших народов, жизни будущих поколений". "Победа над милитаристской Японией – яркий пример боевого братства наших стран", - добавили в дипмиссии. Обращаясь к участникам церемонии, посол России в КНР Игорь Моргулов отметил, что "подвиг героев, освободивших Китай, служит назиданием тем силам, которые тешат себя сегодня иллюзиями о возможности "стратегического поражения России" в прокси-войне, развязанной Западом против нашей страны". "Подобные фантазии несбыточны, в особенности, когда наши три страны – Россия, Белоруссия и Китай – едины", – заявил российский посол. Мемориал советским воинам был создан в ноябре 1945 года по решению регионального правительства. На гранитных плитах увековечены имена 42 советских воинов, под командованием генерал-полковника И.А. Плиева освобождавших от японских захватчиков Северо-Восток Китая и погибших на территории бывшей провинции Жэхэ, центром которой являлся Чэндэ.

https://ria.ru/20230819/ssha-1890411385.html

https://ria.ru/20230903/medvedev-1893895911.html

китай

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, россия, белоруссия, игорь моргулов, вторая мировая война (1939-1945)