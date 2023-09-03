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Посол назвал фантазии о поражении России в прокси-войне Запада несбыточными - РИА Новости, 03.09.2023
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14:19 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/voyna-1893930197.html
Посол назвал фантазии о поражении России в прокси-войне Запада несбыточными
Посол назвал фантазии о поражении России в прокси-войне Запада несбыточными - РИА Новости, 03.09.2023
Посол назвал фантазии о поражении России в прокси-войне Запада несбыточными
Подвиг героев, освободивших Китай от японских милитаристских захватчиков во время Второй мировой войны, служит назиданием силам, которые тешат себя иллюзиями о... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T14:19
2023-09-03T14:19
в мире
китай
россия
белоруссия
игорь моргулов
вторая мировая война (1939-1945)
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ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Подвиг героев, освободивших Китай от японских милитаристских захватчиков во время Второй мировой войны, служит назиданием силам, которые тешат себя иллюзиями о возможности "стратегического поражения России" в развязанной Западом прокси-войне, подобные фантазии несбыточны, заявил на церемонии возложения цветов в воскресенье посол России в Китае Игорь Моргулов. Третьего сентября в расположенном к северу от Пекина городе Чэндэ прошла церемония в память о советских солдатах и офицерах, павших при освобождении Северо-Востока Китая от японских захватчиков. В церемонии приняли участие посол России в Китае Игорь Моргулов, посол Белоруссии в Китае Юрий Сенько, атташе по вопросам обороны и сотрудники посольств РФ и Белоруссии, российские соотечественники, проживающие в Китае, представители МИД КНР и местных органов власти. Посольство России в Китае сообщило в официальном Telegram-канале, что собравшиеся возложили цветы к мемориалу советским воинам и "почтили минутой молчания память советских солдат и офицеров, совершивших великий подвиг во имя свободы и независимости наших народов, жизни будущих поколений". "Победа над милитаристской Японией – яркий пример боевого братства наших стран", - добавили в дипмиссии. Обращаясь к участникам церемонии, посол России в КНР Игорь Моргулов отметил, что "подвиг героев, освободивших Китай, служит назиданием тем силам, которые тешат себя сегодня иллюзиями о возможности "стратегического поражения России" в прокси-войне, развязанной Западом против нашей страны". "Подобные фантазии несбыточны, в особенности, когда наши три страны – Россия, Белоруссия и Китай – едины", – заявил российский посол. Мемориал советским воинам был создан в ноябре 1945 года по решению регионального правительства. На гранитных плитах увековечены имена 42 советских воинов, под командованием генерал-полковника И.А. Плиева освобождавших от японских захватчиков Северо-Восток Китая и погибших на территории бывшей провинции Жэхэ, центром которой являлся Чэндэ.
https://ria.ru/20230819/ssha-1890411385.html
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в мире, китай, россия, белоруссия, игорь моргулов, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Китай, Россия, Белоруссия, Игорь Моргулов, Вторая мировая война (1939-1945)
Посол назвал фантазии о поражении России в прокси-войне Запада несбыточными

Моргулов: фантазии о поражении РФ в развязанной Западом прокси-войне несбыточны

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПосол России в Китае Игорь Моргулов
Посол России в Китае Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Посол России в Китае Игорь Моргулов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Подвиг героев, освободивших Китай от японских милитаристских захватчиков во время Второй мировой войны, служит назиданием силам, которые тешат себя иллюзиями о возможности "стратегического поражения России" в развязанной Западом прокси-войне, подобные фантазии несбыточны, заявил на церемонии возложения цветов в воскресенье посол России в Китае Игорь Моргулов.
Третьего сентября в расположенном к северу от Пекина городе Чэндэ прошла церемония в память о советских солдатах и офицерах, павших при освобождении Северо-Востока Китая от японских захватчиков. В церемонии приняли участие посол России в Китае Игорь Моргулов, посол Белоруссии в Китае Юрий Сенько, атташе по вопросам обороны и сотрудники посольств РФ и Белоруссии, российские соотечественники, проживающие в Китае, представители МИД КНР и местных органов власти.
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Посольство России в Китае сообщило в официальном Telegram-канале, что собравшиеся возложили цветы к мемориалу советским воинам и "почтили минутой молчания память советских солдат и офицеров, совершивших великий подвиг во имя свободы и независимости наших народов, жизни будущих поколений".
«
"Победа над милитаристской Японией – яркий пример боевого братства наших стран", - добавили в дипмиссии.
Обращаясь к участникам церемонии, посол России в КНР Игорь Моргулов отметил, что "подвиг героев, освободивших Китай, служит назиданием тем силам, которые тешат себя сегодня иллюзиями о возможности "стратегического поражения России" в прокси-войне, развязанной Западом против нашей страны".
«
"Подобные фантазии несбыточны, в особенности, когда наши три страны – Россия, Белоруссия и Китай – едины", – заявил российский посол.
Мемориал советским воинам был создан в ноябре 1945 года по решению регионального правительства. На гранитных плитах увековечены имена 42 советских воинов, под командованием генерал-полковника И.А. Плиева освобождавших от японских захватчиков Северо-Восток Китая и погибших на территории бывшей провинции Жэхэ, центром которой являлся Чэндэ.
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В миреКитайРоссияБелоруссияИгорь МоргуловВторая мировая война (1939-1945)
 
 
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