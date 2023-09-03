Военкомы на Украине стали заходить на частные территории, пишут СМИ
Страна: на Украине военкомы входят во дворы без предупреждения и документов
Полиция в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Представители территориальных центров комплектования (военкоматов) на Украине без предупреждения заходят на территорию частной собственности, требуя от мужчин пройти в военкомат, однако сами отказываются предъявлять свои документы, видео одного из таких эпизодов опубликовало в воскресенье издание "Страна".
Ролик демонстрирует как в частный дом к мужчине пришли якобы два представителя ТЦК с требованием к ему пройти в военкомат, при этом отказались предъявить документы, подтверждающие их личность и должность. Мужчина, в дом которого вломились без предупреждения двое мужчин в военной форме без опознавательных знаков, просил предъявить их документы. Однако "представители военкомата" категорически отказались это делать, продолжая делать вид, что в упор не слышат вопроса владельца дома, вместо этого они настоятельно требовали его доказать, что дом - это частная собственность и он имеет право находится в нем.
"Ты владелец? Покажи нам документы, подтверждающие твои права на владение имуществом", - сказали в ответ ему "представители ТЦК", добавив в ультимативной форме, "Паша, ты хочешь по-нормальному или нет?". Мужчина объяснил им, что не приглашал военных и не обязан "неизвестным лицам" ничего доказывать. Представители военкомата при этом вальяжно расхаживали по комнате.
В конце августа секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что каждые два месяца военкоматы реализуют "новый утвержденный план" мобилизации. При этом министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.