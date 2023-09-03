https://ria.ru/20230903/voenkom-1893944332.html

Военкомы на Украине стали заходить на частные территории, пишут СМИ

Военкомы на Украине стали заходить на частные территории, пишут СМИ - РИА Новости, 03.09.2023

Военкомы на Украине стали заходить на частные территории, пишут СМИ

Представители территориальных центров комплектования (военкоматов) на Украине без предупреждения заходят на территорию частной собственности, требуя от мужчин... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T16:12

2023-09-03T16:12

2023-09-03T16:12

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Представители территориальных центров комплектования (военкоматов) на Украине без предупреждения заходят на территорию частной собственности, требуя от мужчин пройти в военкомат, однако сами отказываются предъявлять свои документы, видео одного из таких эпизодов опубликовало в воскресенье издание "Страна". Ролик демонстрирует как в частный дом к мужчине пришли якобы два представителя ТЦК с требованием к ему пройти в военкомат, при этом отказались предъявить документы, подтверждающие их личность и должность. Мужчина, в дом которого вломились без предупреждения двое мужчин в военной форме без опознавательных знаков, просил предъявить их документы. Однако "представители военкомата" категорически отказались это делать, продолжая делать вид, что в упор не слышат вопроса владельца дома, вместо этого они настоятельно требовали его доказать, что дом - это частная собственность и он имеет право находится в нем. "Ты владелец? Покажи нам документы, подтверждающие твои права на владение имуществом", - сказали в ответ ему "представители ТЦК", добавив в ультимативной форме, "Паша, ты хочешь по-нормальному или нет?". Мужчина объяснил им, что не приглашал военных и не обязан "неизвестным лицам" ничего доказывать. Представители военкомата при этом вальяжно расхаживали по комнате. В конце августа секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что каждые два месяца военкоматы реализуют "новый утвержденный план" мобилизации. При этом министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20230827/voenkom-1892467401.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, алексей данилов, алексей резников, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины