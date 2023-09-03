https://ria.ru/20230903/vizit-1893964293.html

Минторг США призвал реалистично оценивать отношения с Китаем

Минторг США призвал реалистично оценивать отношения с Китаем - РИА Новости, 03.09.2023

Минторг США призвал реалистично оценивать отношения с Китаем

Министр торговли США Джина Раймондо призвала реалистично оценивать ее возможности по достижению конкретных результатов в ходе прошедшего визита в Китай. РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T19:11

2023-09-03T19:11

2023-09-03T19:11

китай

сша

пекин

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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Министр торговли США Джина Раймондо призвала реалистично оценивать ее возможности по достижению конкретных результатов в ходе прошедшего визита в Китай. "Думаю, что мы должны быть реалистичными относительно того, что мы можем и не можем достичь в ходе первого визита", - заявила Раймондо в интервью телеканалу CNN. Раймондо напомнила, что стала первым за более чем пять лет американским министром торговли, который побывал в Китае, и отметила, что считает конкретным результатом своей поездки открытые линии связи с Пекином. "Это то, чего я смогла достичь, что считаю очень значительным", - добавила Раймондо. Глава минторга США Джина Раймондо 27-30 августа находилась с визитом в Китае, где у нее прошли встречи с должностными лицами и представителями делового сообщества КНР, ведущими бизнес в США. В ходе визита Раймондо заявила, что американский бизнес все чаще говорит о невозможности инвестиций в китайскую экономику из-за чрезмерно высоких рисков.

https://ria.ru/20230829/ministr-1892927618.html

китай

сша

пекин

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китай, сша, пекин