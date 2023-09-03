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Минторг США призвал реалистично оценивать отношения с Китаем - РИА Новости, 03.09.2023
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19:11 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/vizit-1893964293.html
Минторг США призвал реалистично оценивать отношения с Китаем
Минторг США призвал реалистично оценивать отношения с Китаем - РИА Новости, 03.09.2023
Минторг США призвал реалистично оценивать отношения с Китаем
Министр торговли США Джина Раймондо призвала реалистично оценивать ее возможности по достижению конкретных результатов в ходе прошедшего визита в Китай. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T19:11
2023-09-03T19:11
китай
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Министр торговли США Джина Раймондо призвала реалистично оценивать ее возможности по достижению конкретных результатов в ходе прошедшего визита в Китай. "Думаю, что мы должны быть реалистичными относительно того, что мы можем и не можем достичь в ходе первого визита", - заявила Раймондо в интервью телеканалу CNN. Раймондо напомнила, что стала первым за более чем пять лет американским министром торговли, который побывал в Китае, и отметила, что считает конкретным результатом своей поездки открытые линии связи с Пекином. "Это то, чего я смогла достичь, что считаю очень значительным", - добавила Раймондо. Глава минторга США Джина Раймондо 27-30 августа находилась с визитом в Китае, где у нее прошли встречи с должностными лицами и представителями делового сообщества КНР, ведущими бизнес в США. В ходе визита Раймондо заявила, что американский бизнес все чаще говорит о невозможности инвестиций в китайскую экономику из-за чрезмерно высоких рисков.
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китай, сша, пекин
Китай, США, Пекин
Минторг США призвал реалистично оценивать отношения с Китаем

Раймондо призвала реалистично оценивать ее возможности после визита в Китай

© AP Photo / Andy WongДжина Раймондо и Хэ Лифэн во время встречи в Пекине
Джина Раймондо и Хэ Лифэн во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© AP Photo / Andy Wong
Джина Раймондо и Хэ Лифэн во время встречи в Пекине
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Министр торговли США Джина Раймондо призвала реалистично оценивать ее возможности по достижению конкретных результатов в ходе прошедшего визита в Китай.
"Думаю, что мы должны быть реалистичными относительно того, что мы можем и не можем достичь в ходе первого визита", - заявила Раймондо в интервью телеканалу CNN.
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Раймондо напомнила, что стала первым за более чем пять лет американским министром торговли, который побывал в Китае, и отметила, что считает конкретным результатом своей поездки открытые линии связи с Пекином. "Это то, чего я смогла достичь, что считаю очень значительным", - добавила Раймондо.
Глава минторга США Джина Раймондо 27-30 августа находилась с визитом в Китае, где у нее прошли встречи с должностными лицами и представителями делового сообщества КНР, ведущими бизнес в США. В ходе визита Раймондо заявила, что американский бизнес все чаще говорит о невозможности инвестиций в китайскую экономику из-за чрезмерно высоких рисков.
 
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