Зеленский объявил об отставке Резникова с поста министра обороны
Зеленский заявил о замене Резникова на посту главы Минобороны Украины Умеровым
© AP Photo / Daniel ColeАлексей Резников
© AP Photo / Daniel Cole
Алексей Резников. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский объявил в Telegram-канале об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны страны, эту должность займет глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
"Алексей Резников прошел более 550 дней полномасштабной войны. Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная рада хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры", — заявил глава киевского режима.
© AP Photo / Sergei KholodilinРустем Умеров
© AP Photo / Sergei Kholodilin
Рустем Умеров. Архивное фото
В начале августа "Украинская правда" писала, что Зеленский ищет замену Резникову. По данным издания, на его место рассматривались как минимум две кандидатуры: министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Тем не менее позднее депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что оба чиновника отказались от должности главы Минобороны Украины. Сам Резников также выражал готовность подать в отставку.
Алексей Резников занимал пост министра обороны Украины с ноября 2021 года.
В свою очередь, украинский парламентарий Ярослав Железняк утверждал, что нынешнего министра обороны назначат послом в Великобритании, тогда как его место займет Умеров.
О возможном назначении главы Фонда госимущества также писала "Украинская правда" со ссылкой на источники. Сообщалось, что на этой неделе Зеленский встречался с ним и обсуждал результаты работы организации.
Рустем Умеров — украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. Учился в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева — одного из лидеров "Меджлиса крымско-татарского народа"*. Входил в украинскую делегацию по переговорам с Россией весной прошлого года.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.