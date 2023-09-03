https://ria.ru/20230903/ukraine-1893961507.html
На Украине будут призывать ограниченно годных мужчин
На Украине будут призывать ограниченно годных мужчин - РИА Новости, 03.09.2023
На Украине будут призывать ограниченно годных мужчин
На Украине ограниченно годных граждан будут считать пригодными к службе по конкретной военной специальности, сообщил портал Ukrainian Military Pages со ссылкой... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T18:44
2023-09-03T18:44
2023-09-03T21:28
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владимир зеленский
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. На Украине ограниченно годных граждан будут считать пригодными к службе по конкретной военной специальности, сообщил портал Ukrainian Military Pages со ссылкой на постановление Министерства обороны республики.По данным издания, ведомство внесло изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Они вступили в силу 25 августа."Согласно изменением, по спорным статьям пригодными будут признавать всех, <...> одновременно с постановлением об ограниченной пригодности ВВК должна принимать постановление о пригодности военнослужащего к службе по конкретной военной специальности", — говорится в материале.Уточняется, что Минобороны Украины полностью обновило перечень болезней для оценки пригодности военнослужащих, детализовало порядок определения места службы для ограниченно годных, а также уточнило порядок принятия постановления ВВК об определении категории годности.В случае признания бойца непригодным к службе по военной специальности, командир части перед перемещением на другую должность может направить его на ВВК для определения пригодности к службе по новой военной специальности, отмечается в статье.Кроме того, украинское оборонное ведомство упростило требования ВВК для десантников и морпехов, а также снизило требования к состоянию здоровья для военных десантно-штурмовых войск и морской пехоты во время мобилизации и военного положения. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Сейчас выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.Повестку могут вручить в любом месте. В Сети распространяются видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. При этом все чаще стали появляться ролики, на которых видно, как граждан хватают, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Некоторые украинские военнопленные рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях без прохождения подготовки.
https://ria.ru/20230828/mobilizatsiya-1892781840.html
https://ria.ru/20230824/ukraina-1892041186.html
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
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в мире, украина, алексей данилов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Данилов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
На Украине будут призывать ограниченно годных мужчин
Минобороны Украины разрешило призывать ограниченно годных
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.
На Украине ограниченно годных граждан будут считать пригодными к службе по конкретной военной специальности, сообщил портал Ukrainian Military Pages
со ссылкой на постановление Министерства обороны республики.
По данным издания, ведомство внесло изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Они вступили в силу 25 августа.
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"Согласно изменением, по спорным статьям пригодными будут признавать всех, <...> одновременно с постановлением об ограниченной пригодности ВВК должна принимать постановление о пригодности военнослужащего к службе по конкретной военной специальности", — говорится в материале.
Уточняется, что Минобороны Украины полностью обновило перечень болезней для оценки пригодности военнослужащих, детализовало порядок определения места службы для ограниченно годных, а также уточнило порядок принятия постановления ВВК об определении категории годности.
В случае признания бойца непригодным к службе по военной специальности, командир части перед перемещением на другую должность может направить его на ВВК для определения пригодности к службе по новой военной специальности, отмечается в статье.
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Кроме того, украинское оборонное ведомство упростило требования ВВК для десантников и морпехов, а также снизило требования к состоянию здоровья для военных десантно-штурмовых войск и морской пехоты во время мобилизации и военного положения.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Сейчас выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.
Повестку могут вручить в любом месте. В Сети распространяются видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. При этом все чаще стали появляться ролики, на которых видно, как граждан хватают, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Некоторые украинские военнопленные рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях без прохождения подготовки.
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