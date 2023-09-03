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"Позорное отступление". Зеленский получил ужасающее предупреждение о России - РИА Новости, 03.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:11 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/ukraina-1893980865.html
"Позорное отступление". Зеленский получил ужасающее предупреждение о России
"Позорное отступление". Зеленский получил ужасающее предупреждение о России - РИА Новости, 03.09.2023
"Позорное отступление". Зеленский получил ужасающее предупреждение о России
Российская армия готова к затяжным военным действиям в зоне спецоперации, написал директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T22:11
2023-09-03T22:11
специальная военная операция на украине
россия
сша
владимир зеленский
владимир путин
нато
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российская армия готова к затяжным военным действиям в зоне спецоперации, написал директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ма Сяолинь в статье для Global Times."Российские войска заняли терпеливую оборонительную позицию, периодически нанося авиаудары, и настроились на затяжной конфликт на истощение. Они создали три линии многослойной обороны на восточном берегу Днепра для нанесения ударов по украинским сухопутным войскам", — отметил он.По словам журналиста, западные союзники киевского режима не могут скрыть своего разочарования, неудовлетворенности и досады по поводу происходящего. Владимиру Зеленскому докладывают, что в течение трех месяцев контрнаступления ВСУ несли тяжелые потери и практически ничего не добились, пояснил он."В результате этой кампании, которую первоначально планировалось начать весной, не удалось захватить ни одной стратегически важной цели, было потеряно около 30 процентов поставленного НАТО вооружения, а многие солдаты попали в плен или были деморализованы", — добавил автор.Россия сможет использовать свое преимущество для того, чтобы заставить США и НАТО "вкусить горький плод поражения" и позорного отступления, заключил он.ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что войска противника не смогли добиться каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом наступления. Украине, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.СМИ и военные эксперты из США и Европы также указывают на провал летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20230903/ukraina-1893960361.html
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россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Позорное отступление". Зеленский получил ужасающее предупреждение о России

GT: российские войска готовы к затяжному конфликту в зоне спецоперации

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российская армия готова к затяжным военным действиям в зоне спецоперации, написал директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ма Сяолинь в статье для Global Times.
"Российские войска заняли терпеливую оборонительную позицию, периодически нанося авиаудары, и настроились на затяжной конфликт на истощение. Они создали три линии многослойной обороны на восточном берегу Днепра для нанесения ударов по украинским сухопутным войскам", — отметил он.
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По словам журналиста, западные союзники киевского режима не могут скрыть своего разочарования, неудовлетворенности и досады по поводу происходящего. Владимиру Зеленскому докладывают, что в течение трех месяцев контрнаступления ВСУ несли тяжелые потери и практически ничего не добились, пояснил он.
"В результате этой кампании, которую первоначально планировалось начать весной, не удалось захватить ни одной стратегически важной цели, было потеряно около 30 процентов поставленного НАТО вооружения, а многие солдаты попали в плен или были деморализованы", — добавил автор.
Россия сможет использовать свое преимущество для того, чтобы заставить США и НАТО "вкусить горький плод поражения" и позорного отступления, заключил он.
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ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что войска противника не смогли добиться каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом наступления. Украине, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.
СМИ и военные эксперты из США и Европы также указывают на провал летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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