https://ria.ru/20230903/ukraina-1893980865.html

"Позорное отступление". Зеленский получил ужасающее предупреждение о России

"Позорное отступление". Зеленский получил ужасающее предупреждение о России - РИА Новости, 03.09.2023

"Позорное отступление". Зеленский получил ужасающее предупреждение о России

Российская армия готова к затяжным военным действиям в зоне спецоперации, написал директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T22:11

2023-09-03T22:11

2023-09-03T22:11

специальная военная операция на украине

россия

сша

владимир зеленский

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российская армия готова к затяжным военным действиям в зоне спецоперации, написал директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ма Сяолинь в статье для Global Times."Российские войска заняли терпеливую оборонительную позицию, периодически нанося авиаудары, и настроились на затяжной конфликт на истощение. Они создали три линии многослойной обороны на восточном берегу Днепра для нанесения ударов по украинским сухопутным войскам", — отметил он.По словам журналиста, западные союзники киевского режима не могут скрыть своего разочарования, неудовлетворенности и досады по поводу происходящего. Владимиру Зеленскому докладывают, что в течение трех месяцев контрнаступления ВСУ несли тяжелые потери и практически ничего не добились, пояснил он."В результате этой кампании, которую первоначально планировалось начать весной, не удалось захватить ни одной стратегически важной цели, было потеряно около 30 процентов поставленного НАТО вооружения, а многие солдаты попали в плен или были деморализованы", — добавил автор.Россия сможет использовать свое преимущество для того, чтобы заставить США и НАТО "вкусить горький плод поражения" и позорного отступления, заключил он.ВСУ 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Владимир Путин 21 июля отметил, что войска противника не смогли добиться каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом наступления. Украине, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни тысячи наемников и советников.СМИ и военные эксперты из США и Европы также указывают на провал летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230903/ukraina-1893960361.html

https://ria.ru/20230903/krym-1893970888.html

https://ria.ru/20230903/vsu-1893935430.html

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россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, нато, вооруженные силы украины