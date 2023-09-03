https://ria.ru/20230903/ukraina-1893960361.html

"Решительные меры". В США обратились к Байдену из-за ситуации на Украине

"Решительные меры". В США обратились к Байдену из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 03.09.2023

"Решительные меры". В США обратились к Байдену из-за ситуации на Украине

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X призвал президента США Джо Байдена заставить киевские власти пойти на мирные переговоры с... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T18:29

2023-09-03T18:29

2023-09-03T19:50

в мире

киев

джо байден

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X призвал президента США Джо Байдена заставить киевские власти пойти на мирные переговоры с Россией."Сейчас самое время для переговоров. Именно Вашингтону, а не Москве нужен выход из многочисленных катастроф. Миритесь, дураки!" — написал он.По мнению эксперта, конфликт в бывшей советской республике, разжигаемый США, слабеющая экономика Соединенных Штатов, рост преступности и миграционный кризис из-за открытых границ требуют решительных действий Белого дома.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в ноябре прошлого года на G20 сказал, что не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова абсолютно подтверждают позицию Киева о нежелании вести переговоры.

https://ria.ru/20230903/vsu-1893935430.html

киев

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в мире, киев, джо байден, владимир зеленский