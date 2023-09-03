https://ria.ru/20230903/ukraina-1893901866.html

В 2025 году. В США неожиданно высказались о НАТО и Путине

В 2025 году. В США неожиданно высказались о НАТО и Путине - РИА Новости, 03.09.2023

В 2025 году. В США неожиданно высказались о НАТО и Путине

НАТО может распасться к 2025 году из-за конфликта на Украине и вероятного сближения США с президентом России Владимиром Путиным, пишет The... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T09:26

2023-09-03T09:26

2023-09-03T09:45

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

сша

европа

нато

дональд трамп

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. НАТО может распасться к 2025 году из-за конфликта на Украине и вероятного сближения США с президентом России Владимиром Путиным, пишет The Atlantic."Непосредственным катализатором краха станет война на Украине. Это приведет к расколу Североатлантического альянса, и европейские государства не готовы к такому развитию событий", — говорится в публикации. В статье отмечается, что интересы Европы в сфере безопасности и приоритеты Республиканской партии США очень различаются. Поэтому европейцам нужно готовиться к самостоятельной политике в случае прихода к власти Дональда Трампа. "Это сделает США менее надежным союзником для Европы, и ей придется быть готовой к такому повороту. Если Вашингтон перестанет финансировать Украину, то Европа не сможет компенсировать потерю помощи", — пишет журналист.По его мнению, европейским лидерам пора строить планы на ситуацию, при которой Белый дом разрушает НАТО и стремится к сближению с Путиным.

https://ria.ru/20230903/zelenskiy-1893899030.html

https://ria.ru/20230903/piloty-1893891756.html

украина

сша

европа

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в мире, владимир путин, украина, сша, европа, нато, дональд трамп