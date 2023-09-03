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В 2025 году. В США неожиданно высказались о НАТО и Путине - РИА Новости, 03.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:26 03.09.2023 (обновлено: 09:45 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/ukraina-1893901866.html
В 2025 году. В США неожиданно высказались о НАТО и Путине
В 2025 году. В США неожиданно высказались о НАТО и Путине - РИА Новости, 03.09.2023
В 2025 году. В США неожиданно высказались о НАТО и Путине
НАТО может распасться к 2025 году из-за конфликта на Украине и вероятного сближения США с президентом России Владимиром Путиным, пишет The... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T09:26
2023-09-03T09:45
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
сша
европа
нато
дональд трамп
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. НАТО может распасться к 2025 году из-за конфликта на Украине и вероятного сближения США с президентом России Владимиром Путиным, пишет The Atlantic."Непосредственным катализатором краха станет война на Украине. Это приведет к расколу Североатлантического альянса, и европейские государства не готовы к такому развитию событий", — говорится в публикации. В статье отмечается, что интересы Европы в сфере безопасности и приоритеты Республиканской партии США очень различаются. Поэтому европейцам нужно готовиться к самостоятельной политике в случае прихода к власти Дональда Трампа. &quot;Это сделает США менее надежным союзником для Европы, и ей придется быть готовой к такому повороту. Если Вашингтон перестанет финансировать Украину, то Европа не сможет компенсировать потерю помощи&quot;, — пишет журналист.По его мнению, европейским лидерам пора строить планы на ситуацию, при которой Белый дом разрушает НАТО и стремится к сближению с Путиным.
https://ria.ru/20230903/zelenskiy-1893899030.html
https://ria.ru/20230903/piloty-1893891756.html
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в мире, владимир путин, украина, сша, европа, нато, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, США, Европа, НАТО, Дональд Трамп
В 2025 году. В США неожиданно высказались о НАТО и Путине

Atlantic: НАТО грозит крах к 2025 году из-за Украины и сближения США с Путиным

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. НАТО может распасться к 2025 году из-за конфликта на Украине и вероятного сближения США с президентом России Владимиром Путиным, пишет The Atlantic.

"Непосредственным катализатором краха станет война на Украине. Это приведет к расколу Североатлантического альянса, и европейские государства не готовы к такому развитию событий", — говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
Страшное предупреждение Зеленского о России шокировало турок
Вчера, 08:49
В статье отмечается, что интересы Европы в сфере безопасности и приоритеты Республиканской партии США очень различаются. Поэтому европейцам нужно готовиться к самостоятельной политике в случае прихода к власти Дональда Трампа.
«

"Это сделает США менее надежным союзником для Европы, и ей придется быть готовой к такому повороту. Если Вашингтон перестанет финансировать Украину, то Европа не сможет компенсировать потерю помощи", — пишет журналист.

По его мнению, европейским лидерам пора строить планы на ситуацию, при которой Белый дом разрушает НАТО и стремится к сближению с Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте осматривают истребители F-16 на авиабазе Эйндховен - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаСШАЕвропаНАТОДональд Трамп
 
 
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