https://ria.ru/20230903/ukraina-1893887374.html

Зеленский заявил, что еще два судна прошли через временный коридор

Зеленский заявил, что еще два судна прошли через временный коридор - РИА Новости, 03.09.2023

Зеленский заявил, что еще два судна прошли через временный коридор

Владимир Зеленский на своей странице в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter) подтвердил, что еще два судна прошли через временный коридор для торговых судов через... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T01:50

2023-09-03T01:50

2023-09-03T01:50

черное море

украина

владимир зеленский

россия

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский на своей странице в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter) подтвердил, что еще два судна прошли через временный коридор для торговых судов через Черное море. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в пятницу сообщило, что еще два судна, которые находились с февраля 2022 года в портах Одесской области, вышли в море из порта Южный. В августе два судна уже воспользовались открытым Киевом временным коридором в Черном море. "Еще два судна успешно прошли через наш временный... черноморский коридор", - написал Зеленский. Ранее военно-морские силы ВСУ сообщили, что Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов - Черноморск, Одесса и Южный. Двенадцатого августа Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230831/sdelka-1893463345.html

https://ria.ru/20230828/sudno-1892653917.html

черное море

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черное море, украина, владимир зеленский, россия, вооруженные силы украины, в мире