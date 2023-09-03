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Истребители США нанесли удар по двум объектам в Сирии
Истребители США нанесли удар по двум объектам в Сирии - РИА Новости, 03.09.2023
Истребители США нанесли удар по двум объектам в Сирии
Четыре истребителя так называемой "коалиции" во главе с США в нарушение принципов деэскалации вторглись в воздушное пространство Сирии и нанесли удар по двум... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T22:02
2023-09-03T22:02
2023-09-03T22:10
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Четыре истребителя так называемой "коалиции" во главе с США в нарушение принципов деэскалации вторглись в воздушное пространство Сирии и нанесли удар по двум объектам в провинции Хомс, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "С 00.52 по 00.55 четыре самолета (два F-16, два F-35) "коалиции" нарушили воздушное пространство Сирии через зону Эт-Танф и нанесли авиационный удар по двум объектам в провинции Хомс. Своими действиями так называемая "коалиция" нарушила Меморандум о принципах деэскалации на юге Сирии от 8 ноября 2017 года", - сказал Кулить.
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в мире, сирия, хомс (город), сша, f-35, f-16
В мире, Сирия, Хомс (город), США, F-35, F-16
Истребители США нанесли удар по двум объектам в Сирии
Четыре истребителя США нанесли удар по двум объектам в провинции Хомс в Сирии