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Истребители США нанесли удар по двум объектам в Сирии

Истребители США нанесли удар по двум объектам в Сирии - РИА Новости, 03.09.2023

Истребители США нанесли удар по двум объектам в Сирии

Четыре истребителя так называемой "коалиции" во главе с США в нарушение принципов деэскалации вторглись в воздушное пространство Сирии и нанесли удар по двум... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T22:02

2023-09-03T22:02

2023-09-03T22:10

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сша

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Четыре истребителя так называемой "коалиции" во главе с США в нарушение принципов деэскалации вторглись в воздушное пространство Сирии и нанесли удар по двум объектам в провинции Хомс, сообщил на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "С 00.52 по 00.55 четыре самолета (два F-16, два F-35) "коалиции" нарушили воздушное пространство Сирии через зону Эт-Танф и нанесли авиационный удар по двум объектам в провинции Хомс. Своими действиями так называемая "коалиция" нарушила Меморандум о принципах деэскалации на юге Сирии от 8 ноября 2017 года", - сказал Кулить.

https://ria.ru/20230828/siriya-1892702756.html

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в мире, сирия, хомс (город), сша, f-35, f-16