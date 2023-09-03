https://ria.ru/20230903/turtsiya-1893919987.html
Ливни вызвали наводнение в Черноморском регионе Турции
Ливни вызвали наводнение в Черноморском регионе Турции - РИА Новости, 03.09.2023
Ливни вызвали наводнение в Черноморском регионе Турции
Сильные ливни вызвали наводнения в Черноморском регионе Турции, сообщил телеканал СNN Türk. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T12:36
2023-09-03T12:36
2023-09-03T15:25
в мире
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самсун
анкара (провинция)
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АНКАРА, 3 сен — РИА Новости. Сильные ливни вызвали наводнения в Черноморском регионе Турции, сообщил телеканал СNN Türk. "Главное управление по метеорологии и AFAD (Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий) предупреждали о ливне в Черноморском регионе. Ливень в Самсуне вызвал наводнение. Многие дома и рабочие места были затоплены, а бульвар Ататюрка превратился в большое озеро. Некоторые автомобили погрузились в воду, и граждане, находившиеся на улице, испытывали трудности. Жители ряда городов оказались в затруднительном положении, автобусное и трамвайное сообщение в городе было отменено", — говорится в публикации.На опубликованных в соцсетях снимках видно, что на одной из улиц города Самсун после ливня обрушилась дорога, в которую провалились автомобили.AFAD отправляло СМС-сообщения с предупреждением об угрозе наводнения и сильных ливней. В частности, их получили жители столицы — Анкары.
https://ria.ru/20230902/meteorit-1893881089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, самсун, анкара (провинция)
В мире, Турция, Самсун, Анкара (провинция)
Ливни вызвали наводнение в Черноморском регионе Турции
В турецком Самсуне из-за ливней обрушилась дорога