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Ливни вызвали наводнение в Черноморском регионе Турции - РИА Новости, 03.09.2023
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12:36 03.09.2023 (обновлено: 15:25 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/turtsiya-1893919987.html
Ливни вызвали наводнение в Черноморском регионе Турции
Ливни вызвали наводнение в Черноморском регионе Турции - РИА Новости, 03.09.2023
Ливни вызвали наводнение в Черноморском регионе Турции
Сильные ливни вызвали наводнения в Черноморском регионе Турции, сообщил телеканал СNN Türk. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T12:36
2023-09-03T15:25
в мире
турция
самсун
анкара (провинция)
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АНКАРА, 3 сен — РИА Новости. Сильные ливни вызвали наводнения в Черноморском регионе Турции, сообщил телеканал СNN Türk. &quot;Главное управление по метеорологии и AFAD (Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий) предупреждали о ливне в Черноморском регионе. Ливень в Самсуне вызвал наводнение. Многие дома и рабочие места были затоплены, а бульвар Ататюрка превратился в большое озеро. Некоторые автомобили погрузились в воду, и граждане, находившиеся на улице, испытывали трудности. Жители ряда городов оказались в затруднительном положении, автобусное и трамвайное сообщение в городе было отменено&quot;, — говорится в публикации.На опубликованных в соцсетях снимках видно, что на одной из улиц города Самсун после ливня обрушилась дорога, в которую провалились автомобили.AFAD отправляло СМС-сообщения с предупреждением об угрозе наводнения и сильных ливней. В частности, их получили жители столицы — Анкары.
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в мире, турция, самсун, анкара (провинция)
В мире, Турция, Самсун, Анкара (провинция)
Ливни вызвали наводнение в Черноморском регионе Турции

В турецком Самсуне из-за ливней обрушилась дорога

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНабережная в Стамбуле
Набережная в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Набережная в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 3 сен — РИА Новости. Сильные ливни вызвали наводнения в Черноморском регионе Турции, сообщил телеканал СNN Türk.
«

"Главное управление по метеорологии и AFAD (Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий) предупреждали о ливне в Черноморском регионе. Ливень в Самсуне вызвал наводнение. Многие дома и рабочие места были затоплены, а бульвар Ататюрка превратился в большое озеро. Некоторые автомобили погрузились в воду, и граждане, находившиеся на улице, испытывали трудности. Жители ряда городов оказались в затруднительном положении, автобусное и трамвайное сообщение в городе было отменено", — говорится в публикации.

На опубликованных в соцсетях снимках видно, что на одной из улиц города Самсун после ливня обрушилась дорога, в которую провалились автомобили.
AFAD отправляло СМС-сообщения с предупреждением об угрозе наводнения и сильных ливней. В частности, их получили жители столицы — Анкары.
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