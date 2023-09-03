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Активисты МГЕР почтили память жертв трагедии в Беслане - РИА Новости, 03.09.2023
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16:41 03.09.2023 (обновлено: 18:17 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/traur-1893947989.html
Активисты МГЕР почтили память жертв трагедии в Беслане
Активисты МГЕР почтили память жертв трагедии в Беслане - РИА Новости, 03.09.2023
Активисты МГЕР почтили память жертв трагедии в Беслане
Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" провели траурную акцию, посвященную памяти жертв бесланской трагедии, сообщил председатель МГЕР... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T16:41
2023-09-03T18:17
общество
беслан
москва
молодая гвардия единой россии
мгер
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" провели траурную акцию, посвященную памяти жертв бесланской трагедии, сообщил председатель МГЕР Антон Демидов. "В память о жертвах трагедии в Беслане более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" провели в Москве траурную акцию. Активисты возложили цветы к памятнику жертвам бесланской трагедии на улице Солянка и почтили память погибших минутой молчания", - сообщил Демидов, чьи слова приводит пресс-служба движения. Демидов отметил, как важно помнить о тех событиях и делать все, чтобы они никогда не повторились. "Эта трагедия вызвала огромный резонанс в мире, объединила усилия множества стран в борьбе с экстремизмом и терроризмом. Не должно быть места им и сейчас", - подчеркнул Демидов. Первого сентября 2004 года в городе Беслане Республики Северная Осетия-Алания отряд террористов под руководством Расула Хачбарова численностью более 30 человек осуществил захват здания средней общеобразовательной школы №1. Жертвами террористической акции стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 – дети.
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общество, беслан, москва, молодая гвардия единой россии, мгер
Общество, Беслан, Москва, Молодая гвардия Единой России, МГЕР
Активисты МГЕР почтили память жертв трагедии в Беслане

В Москве активисты МГЕР почтили память жертв трагедии в Беслане

© Движение "Молодая Гвардия" Единой РоссииАктивисты МГЕР возложили цветы к памятнику жертвам бесланской трагедии на улице Солянка и почтили память погибших минутой молчания
Активисты МГЕР возложили цветы к памятнику жертвам бесланской трагедии на улице Солянка и почтили память погибших минутой молчания
© Движение "Молодая Гвардия" Единой России
Активисты МГЕР возложили цветы к памятнику жертвам бесланской трагедии на улице Солянка и почтили память погибших минутой молчания
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" провели траурную акцию, посвященную памяти жертв бесланской трагедии, сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.
"В память о жертвах трагедии в Беслане более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" провели в Москве траурную акцию. Активисты возложили цветы к памятнику жертвам бесланской трагедии на улице Солянка и почтили память погибших минутой молчания", - сообщил Демидов, чьи слова приводит пресс-служба движения.
© Движение "Молодая Гвардия" Единой РоссииАктивисты МГЕР возложили цветы к памятнику жертвам бесланской трагедии на улице Солянка и почтили память погибших минутой молчания
Активисты МГЕР возложили цветы к памятнику жертвам бесланской трагедии на улице Солянка и почтили память погибших минутой молчания
Активисты МГЕР возложили цветы к памятнику жертвам бесланской трагедии на улице Солянка и почтили память погибших минутой молчания
© Движение "Молодая Гвардия" Единой России
1 из 2
© Движение "Молодая Гвардия" Единой РоссииАктивисты МГЕР возложили цветы к памятнику жертвам бесланской трагедии на улице Солянка и почтили память погибших минутой молчания
Активисты МГЕР возложили цветы к памятнику жертвам бесланской трагедии на улице Солянка и почтили память погибших минутой молчания
Активисты МГЕР возложили цветы к памятнику жертвам бесланской трагедии на улице Солянка и почтили память погибших минутой молчания
© Движение "Молодая Гвардия" Единой России
2 из 2
Активисты МГЕР возложили цветы к памятнику жертвам бесланской трагедии на улице Солянка и почтили память погибших минутой молчания
© Движение "Молодая Гвардия" Единой России
1 из 2
Активисты МГЕР возложили цветы к памятнику жертвам бесланской трагедии на улице Солянка и почтили память погибших минутой молчания
© Движение "Молодая Гвардия" Единой России
2 из 2
Демидов отметил, как важно помнить о тех событиях и делать все, чтобы они никогда не повторились.
"Эта трагедия вызвала огромный резонанс в мире, объединила усилия множества стран в борьбе с экстремизмом и терроризмом. Не должно быть места им и сейчас", - подчеркнул Демидов.
Первого сентября 2004 года в городе Беслане Республики Северная Осетия-Алания отряд террористов под руководством Расула Хачбарова численностью более 30 человек осуществил захват здания средней общеобразовательной школы №1. Жертвами террористической акции стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 – дети.
Алые гвоздики, игрушки и белые шары. День памяти жертв теракта в Беслане
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В Москве прошла акция в память о жертвах теракта в Беслане.

Участники акции памяти у мемориала Жертвам терроризма на Дубровке в Москве

В Москве прошла акция в память о жертвах теракта в Беслане.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Люди принесли к памятнику цветы, игрушки, тетради и бутылки с водой.

Участники акции в память о жертвах теракта в школе № 1 в Беслане у монумента В память о жертвах трагедии в Беслане в Москве

Люди принесли к памятнику цветы, игрушки, тетради и бутылки с водой.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

С 2005 года в этот день Россия отдает дань памяти соотечественникам, погибшим от рук террористов.

Участники акции в память о жертвах теракта в школе № 1 в Беслане возлагают цветы у монумента В память о жертвах трагедии в Беслане в Москве

С 2005 года в этот день Россия отдает дань памяти соотечественникам, погибшим от рук террористов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Его учредили, чтобы не забывать о трагических событиях в Беслане 2004 года, когда в течение трех дней боевики удерживали в здании школы № 1 учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

Участники акции в память о жертвах теракта в школе № 1 в Беслане у монумента В память о жертвах трагедии в Беслане в Москве

Его учредили, чтобы не забывать о трагических событиях в Беслане 2004 года, когда в течение трех дней боевики удерживали в здании школы № 1 учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В Москве традиционно запустили в небо 334 белых воздушных шара.

Участники акции в память о жертвах теракта в школе № 1 в Беслане выпустили в небо 334 белых воздушных шара (по числу погибших) у монумента В память о жертвах трагедии в Беслане в Москве

В Москве традиционно запустили в небо 334 белых воздушных шара.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Третьего сентября россияне также вспоминают жертв трагических событий в Театральном центре на Дубровке (2002), в Кизляре и Первомайском (1996), Буденновске (1995) и других.

Участница акции памяти у мемориала Жертвам терроризма на Дубровке в Москве

Третьего сентября россияне также вспоминают жертв трагических событий в Театральном центре на Дубровке (2002), в Кизляре и Первомайском (1996), Буденновске (1995) и других.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 8
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото: священники во время акции в память о жертвах терактов возлагают цветы в Москве.

Священники во время акции в память о жертвах теракта в школе № 1 в Беслане возлагают цветы у монумента В память о жертвах трагедии в Беслане в Москве

На фото: священники во время акции в память о жертвах терактов возлагают цветы в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Память погибших также почтили минутой молчания.

Участник акции памяти у мемориала Жертвам терроризма на Дубровке в Москве

Память погибших также почтили минутой молчания.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 8

В Москве прошла акция в память о жертвах теракта в Беслане.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 8

Люди принесли к памятнику цветы, игрушки, тетради и бутылки с водой.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 8

С 2005 года в этот день Россия отдает дань памяти соотечественникам, погибшим от рук террористов.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 8

Его учредили, чтобы не забывать о трагических событиях в Беслане 2004 года, когда в течение трех дней боевики удерживали в здании школы № 1 учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 8

В Москве традиционно запустили в небо 334 белых воздушных шара.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 8

Третьего сентября россияне также вспоминают жертв трагических событий в Театральном центре на Дубровке (2002), в Кизляре и Первомайском (1996), Буденновске (1995) и других.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 8

На фото: священники во время акции в память о жертвах терактов возлагают цветы в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 8

Память погибших также почтили минутой молчания.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 8
 
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