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Активисты МГЕР почтили память жертв трагедии в Беслане

Активисты МГЕР почтили память жертв трагедии в Беслане - РИА Новости, 03.09.2023

Активисты МГЕР почтили память жертв трагедии в Беслане

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" провели траурную акцию, посвященную памяти жертв бесланской трагедии, сообщил председатель МГЕР... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T16:41

2023-09-03T16:41

2023-09-03T18:17

общество

беслан

москва

молодая гвардия единой россии

мгер

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" провели траурную акцию, посвященную памяти жертв бесланской трагедии, сообщил председатель МГЕР Антон Демидов. "В память о жертвах трагедии в Беслане более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" провели в Москве траурную акцию. Активисты возложили цветы к памятнику жертвам бесланской трагедии на улице Солянка и почтили память погибших минутой молчания", - сообщил Демидов, чьи слова приводит пресс-служба движения. Демидов отметил, как важно помнить о тех событиях и делать все, чтобы они никогда не повторились. "Эта трагедия вызвала огромный резонанс в мире, объединила усилия множества стран в борьбе с экстремизмом и терроризмом. Не должно быть места им и сейчас", - подчеркнул Демидов. Первого сентября 2004 года в городе Беслане Республики Северная Осетия-Алания отряд террористов под руководством Расула Хачбарова численностью более 30 человек осуществил захват здания средней общеобразовательной школы №1. Жертвами террористической акции стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 – дети.

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общество, беслан, москва, молодая гвардия единой россии, мгер