https://ria.ru/20230903/tramp-1893966696.html

Сенатор в США заявил о веском аргументе для отстранения Трампа от выборов

Сенатор в США заявил о веском аргументе для отстранения Трампа от выборов - РИА Новости, 03.09.2023

Сенатор в США заявил о веском аргументе для отстранения Трампа от выборов

Существует "веский аргумент" для того, чтобы отстранить бывшего президента США Дональда Трампа от возможности участия в выборах главы государства в 2024 году по РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T19:39

2023-09-03T19:39

2023-09-03T19:41

сша

дональд трамп

тим кейн (сенатор)

джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Существует "веский аргумент" для того, чтобы отстранить бывшего президента США Дональда Трампа от возможности участия в выборах главы государства в 2024 году по 14-й поправке к конституции, считает американский сенатор от Демократической партии Тим Кейн. "На мой взгляд, атака на Капитолий была создана с конкретной целью в конкретный момент. Это было нужно для того, чтобы помешать мирному переходу власти, заложенному в нашей конституции… Поэтому я думаю, что есть веский аргумент", - сообщил он в интервью телеканалу ABC News на вопрос о возможности отстранения Трампа от участия в выборах по 14-й поправке. При этом, говоря о тексте самой поправки, сенатор от штата Вирджиния добавил, что там присутствует "специфический язык". Третий раздел 14-й поправки конституции США может ограничивать от избрания лицо, ранее уже занимавшее гражданскую или военную должность, если оно участвовало в мятеже, восстании или оказывало поддержку в подобных действиях. Ранее Трамп заявил, что его нельзя судить до завершения выборной кампании 2024 года. Прокурор по делу о штурме Капитолия говорил, что будет просить суд об ускоренной процедуре проведения процесса. По этому делу Трампа привлекают за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав". Вмененные деяния Трамп якобы совершил, прибегнув к помощи шестерых неназванных сообщников. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.

https://ria.ru/20230902/trump-1893859724.html

https://ria.ru/20230831/tramp-1893370643.html

сша

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сша, дональд трамп, тим кейн (сенатор), джо байден, в мире