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Рамасвами заявил, что помилует Трампа в случае победы на выборах - РИА Новости, 03.09.2023
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17:13 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/tramp-1893952457.html
Рамасвами заявил, что помилует Трампа в случае победы на выборах
Рамасвами заявил, что помилует Трампа в случае победы на выборах - РИА Новости, 03.09.2023
Рамасвами заявил, что помилует Трампа в случае победы на выборах
Кандидат в президенты США от Республиканской партии и предприниматель Вивек Рамасвами в интервью ABC News пообещал помиловать бывшего главу государства Дональда РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T17:13
2023-09-03T17:13
в мире
сша
джорджия
дональд трамп
вивек рамасвами
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии и предприниматель Вивек Рамасвами в интервью ABC News пообещал помиловать бывшего главу государства Дональда Трампа в случае своей победы на выборах в 2024 году. "Если я буду президентом, то да, я помилую его, поскольку это поможет вновь сплотить страну", - сообщил он. Рамасвами также добавил, что на посту американского президента способен "пойти дальше Трампа" в объединении населения США и не поддерживает раскол в обществе через использование судебного процесса над ним. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения. Трамп стал первым президентом США с фотографией, сделанной для тюремной картотеки. Снимок сделали, когда политик явился в тюрьму округа Фултон, в котором ему предъявлены обвинения о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Многие американские СМИ отмечали, что выдвинутые против Трампа обвинения только укрепляют его позиции среди избирателей.
https://ria.ru/20230903/vybory-1893886465.html
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в мире, сша, джорджия, дональд трамп, вивек рамасвами
В мире, США, Джорджия, Дональд Трамп, Вивек Рамасвами
Рамасвами заявил, что помилует Трампа в случае победы на выборах

Рамасвами заявил, что помилует Трампа в случае победы на выборах президента США

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Вивек Рамасвами
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии и предприниматель Вивек Рамасвами в интервью ABC News пообещал помиловать бывшего главу государства Дональда Трампа в случае своей победы на выборах в 2024 году.
"Если я буду президентом, то да, я помилую его, поскольку это поможет вновь сплотить страну", - сообщил он.
Рамасвами также добавил, что на посту американского президента способен "пойти дальше Трампа" в объединении населения США и не поддерживает раскол в обществе через использование судебного процесса над ним.
Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения.
Трамп стал первым президентом США с фотографией, сделанной для тюремной картотеки. Снимок сделали, когда политик явился в тюрьму округа Фултон, в котором ему предъявлены обвинения о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Многие американские СМИ отмечали, что выдвинутые против Трампа обвинения только укрепляют его позиции среди избирателей.
Трамп и Байден - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
Опрос показал, как бы проголосовали американцы на президентских выборах
Вчера, 01:10
 
В миреСШАДжорджияДональд ТрампВивек Рамасвами
 
 
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