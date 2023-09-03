https://ria.ru/20230903/tramp-1893952457.html

Рамасвами заявил, что помилует Трампа в случае победы на выборах

Рамасвами заявил, что помилует Трампа в случае победы на выборах - РИА Новости, 03.09.2023

Рамасвами заявил, что помилует Трампа в случае победы на выборах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии и предприниматель Вивек Рамасвами в интервью ABC News пообещал помиловать бывшего главу государства Дональда РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T17:13

2023-09-03T17:13

2023-09-03T17:13

в мире

сша

джорджия

дональд трамп

вивек рамасвами

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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии и предприниматель Вивек Рамасвами в интервью ABC News пообещал помиловать бывшего главу государства Дональда Трампа в случае своей победы на выборах в 2024 году. "Если я буду президентом, то да, я помилую его, поскольку это поможет вновь сплотить страну", - сообщил он. Рамасвами также добавил, что на посту американского президента способен "пойти дальше Трампа" в объединении населения США и не поддерживает раскол в обществе через использование судебного процесса над ним. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения. Трамп стал первым президентом США с фотографией, сделанной для тюремной картотеки. Снимок сделали, когда политик явился в тюрьму округа Фултон, в котором ему предъявлены обвинения о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Многие американские СМИ отмечали, что выдвинутые против Трампа обвинения только укрепляют его позиции среди избирателей.

https://ria.ru/20230903/vybory-1893886465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, джорджия, дональд трамп, вивек рамасвами