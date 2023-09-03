https://ria.ru/20230903/tramp-1893952457.html
Рамасвами заявил, что помилует Трампа в случае победы на выборах
Рамасвами заявил, что помилует Трампа в случае победы на выборах - РИА Новости, 03.09.2023
Рамасвами заявил, что помилует Трампа в случае победы на выборах
Кандидат в президенты США от Республиканской партии и предприниматель Вивек Рамасвами в интервью ABC News пообещал помиловать бывшего главу государства Дональда РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T17:13
2023-09-03T17:13
2023-09-03T17:13
в мире
сша
джорджия
дональд трамп
вивек рамасвами
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876146635_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d514ae9177bd333b38dce447268bd647.jpg
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии и предприниматель Вивек Рамасвами в интервью ABC News пообещал помиловать бывшего главу государства Дональда Трампа в случае своей победы на выборах в 2024 году. "Если я буду президентом, то да, я помилую его, поскольку это поможет вновь сплотить страну", - сообщил он. Рамасвами также добавил, что на посту американского президента способен "пойти дальше Трампа" в объединении населения США и не поддерживает раскол в обществе через использование судебного процесса над ним. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения. Трамп стал первым президентом США с фотографией, сделанной для тюремной картотеки. Снимок сделали, когда политик явился в тюрьму округа Фултон, в котором ему предъявлены обвинения о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Многие американские СМИ отмечали, что выдвинутые против Трампа обвинения только укрепляют его позиции среди избирателей.
https://ria.ru/20230903/vybory-1893886465.html
сша
джорджия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876146635_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_020c31af5c55516d00b02b1ce9f10dde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джорджия, дональд трамп, вивек рамасвами
В мире, США, Джорджия, Дональд Трамп, Вивек Рамасвами
Рамасвами заявил, что помилует Трампа в случае победы на выборах
Рамасвами заявил, что помилует Трампа в случае победы на выборах президента США
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии и предприниматель Вивек Рамасвами в интервью ABC News
пообещал помиловать бывшего главу государства Дональда Трампа в случае своей победы на выборах в 2024 году.
"Если я буду президентом, то да, я помилую его, поскольку это поможет вновь сплотить страну", - сообщил он.
Рамасвами также добавил, что на посту американского президента способен "пойти дальше Трампа" в объединении населения США и не поддерживает раскол в обществе через использование судебного процесса над ним.
Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения.
Трамп стал первым президентом США с фотографией, сделанной для тюремной картотеки. Снимок сделали, когда политик явился в тюрьму округа Фултон, в котором ему предъявлены обвинения о вмешательстве в выборы в штате Джорджия
. Многие американские СМИ отмечали, что выдвинутые против Трампа обвинения только укрепляют его позиции среди избирателей.
Опрос показал, как бы проголосовали американцы на президентских выборах