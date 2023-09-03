https://ria.ru/20230903/svo-1893916674.html

Поставки оружия ВСУ должны сочетаться с мирными усилиями, заявили в Италии

Поставки оружия ВСУ должны сочетаться с мирными усилиями, заявили в Италии - РИА Новости, 03.09.2023

Поставки оружия ВСУ должны сочетаться с мирными усилиями, заявили в Италии

Италия не меняет линии по Украине, поставки вооружений Киеву должны сочетаться с поиском мирных решений конфликта, заявил глава Минобороны страны Гуидо Крозетто РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T12:07

2023-09-03T12:07

2023-09-03T12:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

гуидо крозетто

италия

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РИМ, 2 сен – РИА Новости. Италия не меняет линии по Украине, поставки вооружений Киеву должны сочетаться с поиском мирных решений конфликта, заявил глава Минобороны страны Гуидо Крозетто в интервью газете la Stampa. "Есть две линии, которые должны идти параллельно: помощь, в том числе военная, Украине и непрекращающаяся работа по остановке конфликта", - заявил он. По словам Крозетто, ему не кажется, что завершение конфликта становится ближе: на последней встрече министров обороны ЕС в Толедо у него "создалось впечатление", что "мы еще далеки от мирного решения". "Во всех странах, включая Украину, растет убежденность в необходимости положить конец конфликту. Проблема в том, что сказать "такова ситуация, давайте на этом остановимся" невозможно, необходимо восстановить ту Украину, которая существовала", - заявил глава итальянского Минобороны, отметив, что первый шаг к урегулированию должна сделать Россия. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230903/ukraina-1893905008.html

https://ria.ru/20230901/konflikt-1893540656.html

украина

италия

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