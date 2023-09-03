Рейтинг@Mail.ru
Минторг США оценил последствия возможного шатдауна - РИА Новости, 03.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 03.09.2023 (обновлено: 20:24 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/ssha-1893971267.html
Минторг США оценил последствия возможного шатдауна
Минторг США оценил последствия возможного шатдауна - РИА Новости, 03.09.2023
Минторг США оценил последствия возможного шатдауна
Возможная остановка работы правительства США с 1 октября 2023 года из-за отсутствия утвержденного бюджета на новый финансовый год очень тревожит американский... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T20:16
2023-09-03T20:24
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149715/22/1497152273_0:120:1024:696_1920x0_80_0_0_fcd85757a02187ec3ab8a1b77854c064.jpg
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Возможная остановка работы правительства США с 1 октября 2023 года из-за отсутствия утвержденного бюджета на новый финансовый год очень тревожит американский бизнес, поскольку может "отбросить" экономику назад, заявила министр торговли страны Джина Раймондо. "Это является вызовом для экономики и несет в себе потенциал отбросить нас назад", - заявила она в интервью телеканалу CBS News на вопрос о влиянии возможного "шатдауна". Раймондо добавила, что обсуждала данный риск с лидерами делового сообщества в Штатах, американские предприниматели "очень взволнованы" из-за угрозы остановки работы правительства. "Я бы сказала, что в определенных случаях они испытывают фрустрацию от такой работы правительства", - добавила глава минторга. Ранее газета Washington Post сообщила, что Белый дом запросил у конгресса средства, которые бы покрывали потребности федерального правительства на период согласования полноценного бюджета на 2024 финансовый год. Краткосрочный бюджет призван не допустить остановки работы правительства из-за исчерпания ассигнований. Так называемый "шатдаун" возможен уже 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год, а государственный бюджет остается не утвержден конгрессом.
https://ria.ru/20230829/ministr-1892927618.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149715/22/1497152273_0:24:1024:792_1920x0_80_0_0_fb9261fa4f72a37cb807a3a7e683713a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша
США
Минторг США оценил последствия возможного шатдауна

Раймондо: возможная остановка работы правительства США отбросит экономику назад

CC BY 3.0 / AgnosticPreachersKid / Госдепартамент США Госдепартамент США
Госдепартамент США - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
CC BY 3.0 / AgnosticPreachersKid / Госдепартамент США
Госдепартамент США . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Возможная остановка работы правительства США с 1 октября 2023 года из-за отсутствия утвержденного бюджета на новый финансовый год очень тревожит американский бизнес, поскольку может "отбросить" экономику назад, заявила министр торговли страны Джина Раймондо.
"Это является вызовом для экономики и несет в себе потенциал отбросить нас назад", - заявила она в интервью телеканалу CBS News на вопрос о влиянии возможного "шатдауна".
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
США не намерены подавлять Китай, заявила министр торговли Раймондо
29 августа, 15:51
Раймондо добавила, что обсуждала данный риск с лидерами делового сообщества в Штатах, американские предприниматели "очень взволнованы" из-за угрозы остановки работы правительства. "Я бы сказала, что в определенных случаях они испытывают фрустрацию от такой работы правительства", - добавила глава минторга.
Ранее газета Washington Post сообщила, что Белый дом запросил у конгресса средства, которые бы покрывали потребности федерального правительства на период согласования полноценного бюджета на 2024 финансовый год.
Краткосрочный бюджет призван не допустить остановки работы правительства из-за исчерпания ассигнований. Так называемый "шатдаун" возможен уже 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год, а государственный бюджет остается не утвержден конгрессом.
 
США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала