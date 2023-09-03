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Минторг США оценил последствия возможного шатдауна
Минторг США оценил последствия возможного шатдауна - РИА Новости, 03.09.2023
Минторг США оценил последствия возможного шатдауна
Возможная остановка работы правительства США с 1 октября 2023 года из-за отсутствия утвержденного бюджета на новый финансовый год очень тревожит американский... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T20:16
2023-09-03T20:16
2023-09-03T20:24
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Возможная остановка работы правительства США с 1 октября 2023 года из-за отсутствия утвержденного бюджета на новый финансовый год очень тревожит американский бизнес, поскольку может "отбросить" экономику назад, заявила министр торговли страны Джина Раймондо. "Это является вызовом для экономики и несет в себе потенциал отбросить нас назад", - заявила она в интервью телеканалу CBS News на вопрос о влиянии возможного "шатдауна". Раймондо добавила, что обсуждала данный риск с лидерами делового сообщества в Штатах, американские предприниматели "очень взволнованы" из-за угрозы остановки работы правительства. "Я бы сказала, что в определенных случаях они испытывают фрустрацию от такой работы правительства", - добавила глава минторга. Ранее газета Washington Post сообщила, что Белый дом запросил у конгресса средства, которые бы покрывали потребности федерального правительства на период согласования полноценного бюджета на 2024 финансовый год. Краткосрочный бюджет призван не допустить остановки работы правительства из-за исчерпания ассигнований. Так называемый "шатдаун" возможен уже 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год, а государственный бюджет остается не утвержден конгрессом.
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сша
Минторг США оценил последствия возможного шатдауна
Раймондо: возможная остановка работы правительства США отбросит экономику назад
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости.
Возможная остановка работы правительства США с 1 октября 2023 года из-за отсутствия утвержденного бюджета на новый финансовый год очень тревожит американский бизнес, поскольку может "отбросить" экономику назад, заявила министр
торговли страны Джина Раймондо.
"Это является вызовом для экономики и несет в себе потенциал отбросить нас назад", - заявила она в интервью телеканалу CBS News на вопрос о влиянии возможного "шатдауна".
США не намерены подавлять Китай, заявила министр торговли Раймондо
Раймондо добавила, что обсуждала данный риск с лидерами делового сообщества в Штатах, американские предприниматели "очень взволнованы" из-за угрозы остановки работы правительства. "Я бы сказала, что в определенных случаях они испытывают фрустрацию от такой работы правительства", - добавила глава минторга.
Ранее газета Washington Post сообщила, что Белый дом запросил у конгресса средства, которые бы покрывали потребности федерального правительства на период согласования полноценного бюджета на 2024 финансовый год.
Краткосрочный бюджет призван не допустить остановки работы правительства из-за исчерпания ассигнований. Так называемый "шатдаун" возможен уже 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год, а государственный бюджет остается не утвержден конгрессом.