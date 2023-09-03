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Истребители ВКС сбили украинский МиГ-29
Истребители ВКС сбили украинский МиГ-29 - РИА Новости, 03.09.2023
Истребители ВКС сбили украинский МиГ-29
Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский МиГ-29 над Запорожской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T13:27
2023-09-03T13:27
2023-09-03T13:43
специальная военная операция на украине
безопасность
воздушно-космические силы россии
запорожская область
миг-29
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский МиГ-29 над Запорожской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Бекаровка Запорожской области сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, воздушно-космические силы россии, запорожская область, миг-29, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воздушно-космические силы России, Запорожская область, МиГ-29, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Истребители ВКС сбили украинский МиГ-29
МО РФ: истребители ВКС сбили украинский МиГ-29 над Запорожской областью