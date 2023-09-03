https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893925246.html

Истребители ВКС сбили украинский МиГ-29

Истребители ВКС сбили украинский МиГ-29 - РИА Новости, 03.09.2023

Истребители ВКС сбили украинский МиГ-29

Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский МиГ-29 над Запорожской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T13:27

2023-09-03T13:27

2023-09-03T13:43

специальная военная операция на украине

безопасность

воздушно-космические силы россии

запорожская область

миг-29

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский МиГ-29 над Запорожской областью, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Бекаровка Запорожской области сбит истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.

запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, воздушно-космические силы россии, запорожская область, миг-29, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)