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Мотострелки разбили блиндажи ВСУ в районе Соледара
Мотострелки разбили блиндажи ВСУ в районе Соледара - РИА Новости, 03.09.2023
Мотострелки разбили блиндажи ВСУ в районе Соледара
Разведчики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, минометным огнем уничтожили... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T06:02
2023-09-03T06:02
2023-09-03T08:11
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СОЛЕДАР (ДНР), 3 сен — РИА Новости. Разведчики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, минометным огнем уничтожили ближайшие к российским позициям блиндажи ВСУ под Соледаром, сообщил РИА Новости разведчик, выполняющий задачи на этом участке."С трех выстрелов поражена цель — блиндаж противника, расстояние от противника на этих позициях метров двести здесь до наших позиций", — заявил военный.По итогам работы расчета БПЛА за один день артиллеристы уничтожили два блиндажа украинских военных.Соледар находится в Донецкой Народной Республике и перешел под контроль российских бойцов в январе этого года. Город имел стратегическое значение для Киева, поскольку находился в центре линии обороны Артемовск — Северск. Взятие Соледара под контроль позволило перерезать прямой путь снабжения между этими городами, а также охватить Артемовск с северной стороны. Сейчас украинские военные не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893892401.html
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россия, соледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Соледар, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Мотострелки разбили блиндажи ВСУ в районе Соледара
Мотострелки ЮВО разбили ближайшие к российским позициям блиндажи ВСУ у Соледара
СОЛЕДАР (ДНР), 3 сен — РИА Новости. Разведчики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, минометным огнем уничтожили ближайшие к российским позициям блиндажи ВСУ под Соледаром, сообщил РИА Новости разведчик, выполняющий задачи на этом участке.
"С трех выстрелов поражена цель — блиндаж противника, расстояние от противника на этих позициях метров двести здесь до наших позиций", — заявил военный.
По итогам работы расчета БПЛА за один день артиллеристы уничтожили два блиндажа украинских военных.
Соледар находится в Донецкой Народной Республике
и перешел под контроль российских бойцов в январе этого года. Город имел стратегическое значение для Киева, поскольку находился в центре линии обороны Артемовск — Северск.
Взятие Соледара под контроль позволило перерезать прямой путь снабжения между этими городами, а также охватить Артемовск с северной стороны. Сейчас украинские военные не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
Российские десантники пресекают попытки ВСУ продвинуться к Артемовску