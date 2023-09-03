https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893892991.html

Мотострелки разбили блиндажи ВСУ в районе Соледара

Мотострелки разбили блиндажи ВСУ в районе Соледара - РИА Новости, 03.09.2023

Мотострелки разбили блиндажи ВСУ в районе Соледара

Разведчики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, минометным огнем уничтожили... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T06:02

2023-09-03T06:02

2023-09-03T08:11

специальная военная операция на украине

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соледар

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вооруженные силы рф

безопасность

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СОЛЕДАР (ДНР), 3 сен — РИА Новости. Разведчики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, минометным огнем уничтожили ближайшие к российским позициям блиндажи ВСУ под Соледаром, сообщил РИА Новости разведчик, выполняющий задачи на этом участке."С трех выстрелов поражена цель — блиндаж противника, расстояние от противника на этих позициях метров двести здесь до наших позиций", — заявил военный.По итогам работы расчета БПЛА за один день артиллеристы уничтожили два блиндажа украинских военных.Соледар находится в Донецкой Народной Республике и перешел под контроль российских бойцов в январе этого года. Город имел стратегическое значение для Киева, поскольку находился в центре линии обороны Артемовск — Северск. Взятие Соледара под контроль позволило перерезать прямой путь снабжения между этими городами, а также охватить Артемовск с северной стороны. Сейчас украинские военные не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.

https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893892401.html

россия

соледар

донецкая народная республика

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россия, соледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность