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Мотострелки разбили блиндажи ВСУ в районе Соледара - РИА Новости, 03.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:02 03.09.2023 (обновлено: 08:11 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893892991.html
Мотострелки разбили блиндажи ВСУ в районе Соледара
Мотострелки разбили блиндажи ВСУ в районе Соледара - РИА Новости, 03.09.2023
Мотострелки разбили блиндажи ВСУ в районе Соледара
Разведчики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, минометным огнем уничтожили... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T06:02
2023-09-03T08:11
специальная военная операция на украине
россия
соледар
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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СОЛЕДАР (ДНР), 3 сен — РИА Новости. Разведчики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, минометным огнем уничтожили ближайшие к российским позициям блиндажи ВСУ под Соледаром, сообщил РИА Новости разведчик, выполняющий задачи на этом участке."С трех выстрелов поражена цель — блиндаж противника, расстояние от противника на этих позициях метров двести здесь до наших позиций", — заявил военный.По итогам работы расчета БПЛА за один день артиллеристы уничтожили два блиндажа украинских военных.Соледар находится в Донецкой Народной Республике и перешел под контроль российских бойцов в январе этого года. Город имел стратегическое значение для Киева, поскольку находился в центре линии обороны Артемовск — Северск. Взятие Соледара под контроль позволило перерезать прямой путь снабжения между этими городами, а также охватить Артемовск с северной стороны. Сейчас украинские военные не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893892401.html
россия
соледар
донецкая народная республика
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россия, соледар, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Соледар, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Мотострелки разбили блиндажи ВСУ в районе Соледара

Мотострелки ЮВО разбили ближайшие к российским позициям блиндажи ВСУ у Соледара

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ ведут стрельбу из 82мм миномёта
Военнослужащие ВС РФ ведут стрельбу из 82мм миномёта - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ ведут стрельбу из 82мм миномёта. Архивное фото
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СОЛЕДАР (ДНР), 3 сен — РИА Новости. Разведчики 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, минометным огнем уничтожили ближайшие к российским позициям блиндажи ВСУ под Соледаром, сообщил РИА Новости разведчик, выполняющий задачи на этом участке.
"С трех выстрелов поражена цель — блиндаж противника, расстояние от противника на этих позициях метров двести здесь до наших позиций", — заявил военный.
По итогам работы расчета БПЛА за один день артиллеристы уничтожили два блиндажа украинских военных.
Соледар находится в Донецкой Народной Республике и перешел под контроль российских бойцов в январе этого года. Город имел стратегическое значение для Киева, поскольку находился в центре линии обороны Артемовск — Северск.
Взятие Соледара под контроль позволило перерезать прямой путь снабжения между этими городами, а также охватить Артемовск с северной стороны. Сейчас украинские военные не оставляют попыток вернуть город под свой контроль.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
Российские десантники пресекают попытки ВСУ продвинуться к Артемовску
05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСоледарДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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