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Российские десантники пресекают попытки ВСУ продвинуться к Артемовску
Российские десантники пресекают попытки ВСУ продвинуться к Артемовску - РИА Новости, 03.09.2023
Российские десантники пресекают попытки ВСУ продвинуться к Артемовску
Подразделения разведчиков Воздушно-десантных войск пресекают любые попытки украинских диверсантов зайти в близлежащие к Артемовску населенные пункты, сообщили... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T05:06
2023-09-03T05:06
2023-09-03T06:02
специальная военная операция на украине
артемовск
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донбасс
воздушно-десантные войска россии
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безопасность
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ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Подразделения разведчиков Воздушно-десантных войск пресекают любые попытки украинских диверсантов зайти в близлежащие к Артемовску населенные пункты, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Разведчики, используя различные приборы оптической разведки и БПЛА, выявляют противника еще на подступах к Артемовску и, совместно с артиллеристами ВДВ, уничтожают технику и живую силу, применяя также противотанковые управляемые ракеты и минометы. "Они пытаются где-то проскользнуть, чтобы попасть в соседние поселки (у Артемовска - ред.)", - рассказал старший разведчик с позывным "Вассо". Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск.
https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893892038.html
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артемовск, россия, донбасс, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Донбасс, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские десантники пресекают попытки ВСУ продвинуться к Артемовску
МО: российские десантники пресекают все попытки ВСУ продвинуться к Артемовску