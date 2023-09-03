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Российские десантники пресекают попытки ВСУ продвинуться к Артемовску - РИА Новости, 03.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 03.09.2023 (обновлено: 06:02 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893892401.html
Российские десантники пресекают попытки ВСУ продвинуться к Артемовску
Российские десантники пресекают попытки ВСУ продвинуться к Артемовску - РИА Новости, 03.09.2023
Российские десантники пресекают попытки ВСУ продвинуться к Артемовску
Подразделения разведчиков Воздушно-десантных войск пресекают любые попытки украинских диверсантов зайти в близлежащие к Артемовску населенные пункты, сообщили... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T05:06
2023-09-03T06:02
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
донбасс
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Подразделения разведчиков Воздушно-десантных войск пресекают любые попытки украинских диверсантов зайти в близлежащие к Артемовску населенные пункты, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Разведчики, используя различные приборы оптической разведки и БПЛА, выявляют противника еще на подступах к Артемовску и, совместно с артиллеристами ВДВ, уничтожают технику и живую силу, применяя также противотанковые управляемые ракеты и минометы. "Они пытаются где-то проскользнуть, чтобы попасть в соседние поселки (у Артемовска - ред.)", - рассказал старший разведчик с позывным "Вассо". Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск.
https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893892038.html
артемовск
россия
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артемовск, россия, донбасс, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Донбасс, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские десантники пресекают попытки ВСУ продвинуться к Артемовску

МО: российские десантники пресекают все попытки ВСУ продвинуться к Артемовску

© AP Photo / LIBKOSВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Подразделения разведчиков Воздушно-десантных войск пресекают любые попытки украинских диверсантов зайти в близлежащие к Артемовску населенные пункты, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
Разведчики, используя различные приборы оптической разведки и БПЛА, выявляют противника еще на подступах к Артемовску и, совместно с артиллеристами ВДВ, уничтожают технику и живую силу, применяя также противотанковые управляемые ракеты и минометы.
"Они пытаются где-то проскользнуть, чтобы попасть в соседние поселки (у Артемовска - ред.)", - рассказал старший разведчик с позывным "Вассо".
Артемовск - крупный город в Донбассе к северу от Донецка - по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Был освобожден 20 мая 2023 года. На данный момент город полностью находится под контролем российских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскРоссияДонбассВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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