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Расчет "Солнцепека" нанес удары по украинским войскам в районе Артемовска
Расчет "Солнцепека" нанес удары по украинским войскам в районе Артемовска - РИА Новости, 03.09.2023
Расчет "Солнцепека" нанес удары по украинским войскам в районе Артемовска
Российская тяжелая огнеметная система "Солнцепек" нанесла удары по украинским военным под Клещеевкой в Артемовском районе Донецкой Народной Республики, сообщил... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T05:02
2023-09-03T05:02
2023-09-03T08:22
специальная военная операция на украине
клещеевка
донецкая народная республика
сша
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
артемовск
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российская тяжелая огнеметная система "Солнцепек" нанесла удары по украинским военным под Клещеевкой в Артемовском районе Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра Южной группировки войск Георгий Минесашвили."Расчетом тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанесено огневое поражение по скоплению живой силы противника в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка, Раздоловка", — сказал собеседник агентства.Кроме того, российская штурмовая и армейская авиация нанесли удары по пехоте и боевой технике подразделений ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях."В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица M119 производства США, буксируемая гаубица "Мста-Б" в районах населенного пункта Белая Гора и орудие Д-20 в Иванодарьевке, а также три миномета 120-го калибра", — добавил Минесашвили.Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" разработана на основе ТОС-1 "Буратино" в 2001 году. Система предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника в них на дистанции до шести километров.
https://ria.ru/20230903/obstrely-1893891263.html
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клещеевка, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, артемовск, тос-1а "солнцепек", тос-1 «буратино»
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Артемовск, ТОС-1А "Солнцепек", ТОС-1 «Буратино»
Расчет "Солнцепека" нанес удары по украинским войскам в районе Артемовска
Расчет ТОС "Солнцепек" нанес удары по украинским войскам в районе Клещеевки