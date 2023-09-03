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Расчет "Солнцепека" нанес удары по украинским войскам в районе Артемовска - РИА Новости, 03.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 03.09.2023 (обновлено: 08:22 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/spetsoperatsiya-1893891904.html
Расчет "Солнцепека" нанес удары по украинским войскам в районе Артемовска
Расчет "Солнцепека" нанес удары по украинским войскам в районе Артемовска - РИА Новости, 03.09.2023
Расчет "Солнцепека" нанес удары по украинским войскам в районе Артемовска
Российская тяжелая огнеметная система "Солнцепек" нанесла удары по украинским военным под Клещеевкой в Артемовском районе Донецкой Народной Республики, сообщил... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T05:02
2023-09-03T08:22
специальная военная операция на украине
клещеевка
донецкая народная республика
сша
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
артемовск
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российская тяжелая огнеметная система "Солнцепек" нанесла удары по украинским военным под Клещеевкой в Артемовском районе Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра Южной группировки войск Георгий Минесашвили."Расчетом тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанесено огневое поражение по скоплению живой силы противника в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка, Раздоловка", — сказал собеседник агентства.Кроме того, российская штурмовая и армейская авиация нанесли удары по пехоте и боевой технике подразделений ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях."В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица M119 производства США, буксируемая гаубица "Мста-Б" в районах населенного пункта Белая Гора и орудие Д-20 в Иванодарьевке, а также три миномета 120-го калибра", — добавил Минесашвили.Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" разработана на основе ТОС-1 "Буратино" в 2001 году. Система предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника в них на дистанции до шести километров.
https://ria.ru/20230903/obstrely-1893891263.html
клещеевка
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клещеевка, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, артемовск, тос-1а "солнцепек", тос-1 «буратино»
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Артемовск, ТОС-1А "Солнцепек", ТОС-1 «Буратино»
Расчет "Солнцепека" нанес удары по украинским войскам в районе Артемовска

Расчет ТОС "Солнцепек" нанес удары по украинским войскам в районе Клещеевки

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкРабота расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек"
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек". Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российская тяжелая огнеметная система "Солнцепек" нанесла удары по украинским военным под Клещеевкой в Артемовском районе Донецкой Народной Республики, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра Южной группировки войск Георгий Минесашвили.
"Расчетом тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" нанесено огневое поражение по скоплению живой силы противника в районах населенных пунктов Андреевка, Клещеевка, Раздоловка", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, российская штурмовая и армейская авиация нанесли удары по пехоте и боевой технике подразделений ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
«
"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица M119 производства США, буксируемая гаубица "Мста-Б" в районах населенного пункта Белая Гора и орудие Д-20 в Иванодарьевке, а также три миномета 120-го калибра", — добавил Минесашвили.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" разработана на основе ТОС-1 "Буратино" в 2001 году. Система предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника в них на дистанции до шести километров.
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Специальная военная операция на УкраинеКлещеевкаДонецкая Народная РеспубликаСШАВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьАртемовскТОС-1А "Солнцепек"ТОС-1 «Буратино»
 
 
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