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Пляжи в центре Сочи закрыли для купания - РИА Новости, 03.09.2023
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Туризм
 
14:41 03.09.2023 (обновлено: 14:51 03.09.2023)
https://ria.ru/20230903/sochi-1893932448.html
Пляжи в центре Сочи закрыли для купания
Пляжи в центре Сочи закрыли для купания - РИА Новости, 03.09.2023
Пляжи в центре Сочи закрыли для купания
Большая часть городских пляжей, расположенных вдоль центральной набережной "Маяк" в Сочи, закрыты для купания после сильного дождя, на берегу дежурят спасатели, РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T14:41
2023-09-03T14:51
туризм
сочи
краснодарский край
новости - туризм
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СОЧИ, 3 сен - РИА Новости. Большая часть городских пляжей, расположенных вдоль центральной набережной "Маяк" в Сочи, закрыты для купания после сильного дождя, на берегу дежурят спасатели, людей в море нет, передает с места событий корреспондент РИА Новости. По данным ГУМЧС России по Краснодарскому краю, с 3 по 4 сентября в Сочи прогнозируются ливни, выход из берегов, оползень, сильный ветер, смерчи над морем от Магри до Веселого, на курорте объявлено штормовое предупреждение. В воскресенье после прошедшего около 12 часов ливня пляжная инфраструктура остаётся не разобранной, уличные кафе вдоль набережной работают не все, над большей частью пляжей подняты флаги красного цвета, сигнализирующие о запрете купания. "Да, пляжи закрыты для купания", - сказал РИА Новости спасатель пляжа "Маяк". Закрытыми также остаются пляжи Delmar, Pullman, "Ривьера", экопляж "Остров". При этом кое-где искупаться можно. Так, люди беспрепятственно погружаются в воду на пляже "Цирк", "Рыжий пляж". "Желтые флаги видите? Купаться можно", - сказал корреспонденту агентства спасатель пляжа в зоне, расположенной неподалёку от спуска "Сити парк отель". В настоящее время дожди в Сочи прекратились, сохраняется пасмурная погода. Как ранее поясняли РИА Новости в пресс-службе сочинской администрации, решение об открытии или закрытии пляжей принимается арендаторами данных зон, исходя из погодных условий.
https://ria.ru/20230901/turist-1893407938.html
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сочи, краснодарский край, новости - туризм
Туризм, Сочи, Краснодарский край, Новости - Туризм
Пляжи в центре Сочи закрыли для купания

Большую часть пляжей в центре Сочи закрыли для купания после ливня

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЧерноморское побережье в Сочи
Черноморское побережье в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Черноморское побережье в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 3 сен - РИА Новости. Большая часть городских пляжей, расположенных вдоль центральной набережной "Маяк" в Сочи, закрыты для купания после сильного дождя, на берегу дежурят спасатели, людей в море нет, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
По данным ГУМЧС России по Краснодарскому краю, с 3 по 4 сентября в Сочи прогнозируются ливни, выход из берегов, оползень, сильный ветер, смерчи над морем от Магри до Веселого, на курорте объявлено штормовое предупреждение.
В воскресенье после прошедшего около 12 часов ливня пляжная инфраструктура остаётся не разобранной, уличные кафе вдоль набережной работают не все, над большей частью пляжей подняты флаги красного цвета, сигнализирующие о запрете купания.
«
"Да, пляжи закрыты для купания", - сказал РИА Новости спасатель пляжа "Маяк".
Закрытыми также остаются пляжи Delmar, Pullman, "Ривьера", экопляж "Остров".
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При этом кое-где искупаться можно. Так, люди беспрепятственно погружаются в воду на пляже "Цирк", "Рыжий пляж". "Желтые флаги видите? Купаться можно", - сказал корреспонденту агентства спасатель пляжа в зоне, расположенной неподалёку от спуска "Сити парк отель". В настоящее время дожди в Сочи прекратились, сохраняется пасмурная погода.
Как ранее поясняли РИА Новости в пресс-службе сочинской администрации, решение об открытии или закрытии пляжей принимается арендаторами данных зон, исходя из погодных условий.
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