https://ria.ru/20230903/sochi-1893932448.html

Пляжи в центре Сочи закрыли для купания

Пляжи в центре Сочи закрыли для купания - РИА Новости, 03.09.2023

Пляжи в центре Сочи закрыли для купания

Большая часть городских пляжей, расположенных вдоль центральной набережной "Маяк" в Сочи, закрыты для купания после сильного дождя, на берегу дежурят спасатели, РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T14:41

2023-09-03T14:41

2023-09-03T14:51

туризм

сочи

краснодарский край

новости - туризм

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СОЧИ, 3 сен - РИА Новости. Большая часть городских пляжей, расположенных вдоль центральной набережной "Маяк" в Сочи, закрыты для купания после сильного дождя, на берегу дежурят спасатели, людей в море нет, передает с места событий корреспондент РИА Новости. По данным ГУМЧС России по Краснодарскому краю, с 3 по 4 сентября в Сочи прогнозируются ливни, выход из берегов, оползень, сильный ветер, смерчи над морем от Магри до Веселого, на курорте объявлено штормовое предупреждение. В воскресенье после прошедшего около 12 часов ливня пляжная инфраструктура остаётся не разобранной, уличные кафе вдоль набережной работают не все, над большей частью пляжей подняты флаги красного цвета, сигнализирующие о запрете купания. "Да, пляжи закрыты для купания", - сказал РИА Новости спасатель пляжа "Маяк". Закрытыми также остаются пляжи Delmar, Pullman, "Ривьера", экопляж "Остров". При этом кое-где искупаться можно. Так, люди беспрепятственно погружаются в воду на пляже "Цирк", "Рыжий пляж". "Желтые флаги видите? Купаться можно", - сказал корреспонденту агентства спасатель пляжа в зоне, расположенной неподалёку от спуска "Сити парк отель". В настоящее время дожди в Сочи прекратились, сохраняется пасмурная погода. Как ранее поясняли РИА Новости в пресс-службе сочинской администрации, решение об открытии или закрытии пляжей принимается арендаторами данных зон, исходя из погодных условий.

https://ria.ru/20230901/turist-1893407938.html

https://ria.ru/20230829/barkhat-1892676749.html

сочи

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, краснодарский край, новости - туризм