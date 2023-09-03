https://ria.ru/20230903/sochi-1893917328.html

В Сочи объявили штормовое предупреждение

В Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 03.09.2023

В Сочи объявили штормовое предупреждение

Сильные дожди, подъем уровня воды в реках и смерчи над морем прогнозируются в Сочи до понедельника, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому... РИА Новости, 03.09.2023

2023-09-03T12:12

2023-09-03T12:12

2023-09-03T12:12

туризм

сочи

краснодарский край

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

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СОЧИ, 3 сен - РИА Новости. Сильные дожди, подъем уровня воды в реках и смерчи над морем прогнозируются в Сочи до понедельника, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В городе объявлено штормовое предупреждение. "В период с 10-11 часов 3 сентября и до конца суток 3 сентября, а также в течение суток 4 сентября 2023 г. на территории г. Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20 – 25 м/с", - сказано в сообщении ведомства. Уточняется, что на реках не исключен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Вместе с тем, с дождями может возникнуть оползень. Над акваторией от Магри до Веселого могут формироваться смерчи. "В связи с этим главное управление по Краснодарскому краю рекомендует: оставаться в доме, укрытии, следить за состоянием отопительной и осветительной систем, в случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы", - поясняют спасатели. По сообщению корреспондента РИА Новости, в настоящее время на территории Центрального района курорта пасмурная погода, идёт небольшой дождь.

https://ria.ru/20230902/livni-1893798585.html

сочи

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, краснодарский край, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм