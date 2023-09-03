https://ria.ru/20230903/sochi-1893917328.html
В Сочи объявили штормовое предупреждение
В Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 03.09.2023
В Сочи объявили штормовое предупреждение
Сильные дожди, подъем уровня воды в реках и смерчи над морем прогнозируются в Сочи до понедельника, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T12:12
2023-09-03T12:12
2023-09-03T12:12
туризм
сочи
краснодарский край
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
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СОЧИ, 3 сен - РИА Новости. Сильные дожди, подъем уровня воды в реках и смерчи над морем прогнозируются в Сочи до понедельника, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В городе объявлено штормовое предупреждение. "В период с 10-11 часов 3 сентября и до конца суток 3 сентября, а также в течение суток 4 сентября 2023 г. на территории г. Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20 – 25 м/с", - сказано в сообщении ведомства. Уточняется, что на реках не исключен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Вместе с тем, с дождями может возникнуть оползень. Над акваторией от Магри до Веселого могут формироваться смерчи. "В связи с этим главное управление по Краснодарскому краю рекомендует: оставаться в доме, укрытии, следить за состоянием отопительной и осветительной систем, в случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы", - поясняют спасатели. По сообщению корреспондента РИА Новости, в настоящее время на территории Центрального района курорта пасмурная погода, идёт небольшой дождь.
https://ria.ru/20230902/livni-1893798585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, краснодарский край, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
Туризм, Сочи, Краснодарский край, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм
В Сочи объявили штормовое предупреждение
МЧС: ливни, выход рек из берегов и смерчи прогнозируются в Сочи до 4 сентября