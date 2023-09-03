Рейтинг@Mail.ru
В Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 03.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:12 03.09.2023
https://ria.ru/20230903/sochi-1893917328.html
В Сочи объявили штормовое предупреждение
В Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 03.09.2023
В Сочи объявили штормовое предупреждение
Сильные дожди, подъем уровня воды в реках и смерчи над морем прогнозируются в Сочи до понедельника, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому... РИА Новости, 03.09.2023
2023-09-03T12:12
2023-09-03T12:12
туризм
сочи
краснодарский край
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1740006300_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_24005ad5ae754d4ad960233c0ec4cbcd.jpg
СОЧИ, 3 сен - РИА Новости. Сильные дожди, подъем уровня воды в реках и смерчи над морем прогнозируются в Сочи до понедельника, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В городе объявлено штормовое предупреждение. "В период с 10-11 часов 3 сентября и до конца суток 3 сентября, а также в течение суток 4 сентября 2023 г. на территории г. Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20 – 25 м/с", - сказано в сообщении ведомства. Уточняется, что на реках не исключен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Вместе с тем, с дождями может возникнуть оползень. Над акваторией от Магри до Веселого могут формироваться смерчи. "В связи с этим главное управление по Краснодарскому краю рекомендует: оставаться в доме, укрытии, следить за состоянием отопительной и осветительной систем, в случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы", - поясняют спасатели. По сообщению корреспондента РИА Новости, в настоящее время на территории Центрального района курорта пасмурная погода, идёт небольшой дождь.
https://ria.ru/20230902/livni-1893798585.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1740006300_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0a65d4e5572a4763bb77f4b71aabfc2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, краснодарский край, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
Туризм, Сочи, Краснодарский край, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новости - Туризм
В Сочи объявили штормовое предупреждение

МЧС: ливни, выход рек из берегов и смерчи прогнозируются в Сочи до 4 сентября

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкВышедшая из берегов река в Сочи
Вышедшая из берегов река в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Вышедшая из берегов река в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 3 сен - РИА Новости. Сильные дожди, подъем уровня воды в реках и смерчи над морем прогнозируются в Сочи до понедельника, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В городе объявлено штормовое предупреждение.
«
"В период с 10-11 часов 3 сентября и до конца суток 3 сентября, а также в течение суток 4 сентября 2023 г. на территории г. Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20 – 25 м/с", - сказано в сообщении ведомства.
Уточняется, что на реках не исключен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Вместе с тем, с дождями может возникнуть оползень. Над акваторией от Магри до Веселого могут формироваться смерчи.
«
"В связи с этим главное управление по Краснодарскому краю рекомендует: оставаться в доме, укрытии, следить за состоянием отопительной и осветительной систем, в случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы", - поясняют спасатели.
По сообщению корреспондента РИА Новости, в настоящее время на территории Центрального района курорта пасмурная погода, идёт небольшой дождь.
Ливень - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
Жителей Магаданской области предупредили о сильных ливнях
2 сентября, 07:53
 
ТуризмСочиКраснодарский крайПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала